Gioco Dell’anno e Gioco Di Ruolo Dell’anno 2021: aperte le iscrizioni

Al via le iscrizioni per i premi Gioco dell’Anno e Gioco di Ruolo dell’Anno 2021, storici premi nazionali volti a premiare i migliori prodotti ludici del panorama italiano. I premi incoroneranno, rispettivamente, il miglior gioco da tavolo e di ruolo editi nell’anno precedente la proclamazione.

Il Gioco dell’Anno è un concorso organizzato dal 2013 da Lucca Comics & Games per promuovere e valorizzare il gioco da tavolo in Italia.

Il premio si propone di selezionare i migliori titoli, appassionanti e facili da giocare, che permettono anche ai giocatori occasionali, alle famiglie e al grande pubblico di non giocatori di ritrovarsi per una partita attorno a un tavolo, divertendosi tutti insieme.

Il Gioco di Ruolo dell’Anno, nato nel 2013 e si è affermato come il principale riconoscimento italiano per il mondo dei Giochi di Ruolo selezionando il miglior GdR prodotto nell’ultimo anno e permettendo così a numerosi giocatori, esperti o meno, di conoscere un valido titolo per arricchire la loro esperienza ludica e intraprendere emozionanti avventure in nuovi mondi fantastici.

Come già per il 2020, l’organizzazione tutta si impegna a venire incontro alle esigenze degli editori che vogliono iscrivere i propri giochi. Per questo motivo, i regolamenti delle due competizioni non subiranno variazioni rispetto a quelli pubblicati ad aprile dello scorso anno.

Le iscrizioni sono aperte da oggi, giovedì 8 aprile 2021, con i regolamenti completi che potranno essere consultati online sul sito del Gioco dell’Anno (qui il Gioco dell’Anno, qui il Gioco di Ruolo dell’Anno). I titoli che potranno partecipare all’edizione 2021 dovranno essere giochi

pubblicati nel periodo 1° giugno 2020 e il 31 maggio 2021, dovranno essere iscritti entro il 31 Maggio e arrivare alla sede di Lucca Crea entro due settimane dall’approvazione dell’iscrizione e comunque non oltre il 15 Giugno, pena la non ammissione al concorso.

Le modalità di iscrizione sono le medesime che nelle precedenti edizioni, ovvero tramite il modulo di adesione online.

La giuria per il premio Gioco dell’Anno sarà formata da: Paolo Cupola (presidente), Beatrice Parisi (vicepresidente), Fabrizio Paoli, Riccardo Busetto, Massimiliano Calimera, Fabio Cambiaghi, Alessio Lana, Giordana Moroni e Caterina Ligabue.

La giuria per il premio Gioco di Ruolo dell’Anno sarà formata da: Paolo Cupola (presidente), Mirella Vicini (vicepresidente), Marzia Possenti, Michele Bellone, Giovanni Bacaro, Anna Benedetto, Daniele Prisco.