Gioco di ruolo: le uscite di agosto 2021

Eccoci nuovamente a voi per la consueta rubrica mensile dedicata alle novità del mercato del gioco di ruolo, italiano ed estero. Questo agosto 2021 non poteva che essere relativamente parco di sorprese, ma offre un po’ più di novità rispetto al mese scorso, che è stato davvero avido di nuove uscite.

Bando agli indugi e vediamo dunque quali sono i nuovi titoli di questo agosto 2021, proposti sul mercato nazionale ed estero del gioco di ruolo da vari editori del settore, cominciando come sempre dalle novità italiane.

Asmodee Italia

Kids & Legends

In questo mese di agosto 2021, Asmodee Italia presenta Kids & Legends, un gioco di ruolo estremamente semplice, ideato espressamente per avvicinare al GdR i più giovani e tutti quei genitori ed educatori che vogliono vivere fantastiche avventure con i loro ragazzi. Forte di una scatola ricchissima di materiali e di un sistema di gioco semplice e immediato, è l’ideale per chi vuole muovere i primi passi nel mondo del gioco di ruolo.

Need Games!

La leggenda dei Cinque Anelli

Per il gioco di ruolo fantasy orientale La Leggenda dei Cinque Anelli, la casa editrice Need Games! in questo mese di agosto 2021 offre alcune interessanti novità, proponendo ben tre nuovi titoli: Sentiero delle Onde, un manuale di 256 pagine per interpretare a aggiungere alle campagne del Rokugan gli iconici ronin e gli stranienri gaijin; I Peccati di Rimpianto, un’avventura di 32 pagine con mappa poster e token digitali; e Onde Increspate, un supplemento digitale gratuito (scaricabile a questo link) per espandere gli incontri dell’avventura contenute ne I Peccati di Rimpianto, che contiene anche le regole per i ronin che hanno conquistato il successo.

Old-School Essentials

Need Games! in questo agosto 2021 propone anche ben tre avventure per Old-School Essentials, il gioco di ruolo fantasy vecchia scuola che ripercorre pedissequamente le orme del vecchio D&D BECMI. Si tratta di Le Grotte Incandescenti, un’avventura fantasy per personaggi di 1° e 2° livello e seguito ideale dell’avventura Dentro la Quercia, pubblicata in precedenza; Le Sale del Re Sanguinario, una perigliosa avventura horror per personaggi dal 3° al 5° livello; e L’isola del Mago Risonante, un’avventura sottomarina per personaggi dal 3° al 5° livello.

Fumble GDR

Green Oaks

In questo agosto 2021 non c’è nulla di meglio che seguire il consiglio di Fumbel GDR e trascorrere un periodo in serenità a Green Oaks, tra attività ricreative, nuove amicizie e personale super qualificato.

Green Oaks, che dà il titolo a questo rapido e divertente gioco di ruolo, altro non è che una casa di riposo di alto livello, che però nasconde oscuri segreti. I giocatori, guidati da un Narratore, non dovranno fare altro che interpretare alcuni degli anziani, ospiti della struttura. Interpretare il proprio Anziano sarà semplicissimo grazie a un innovativo sistema chiamato ArterioscleroSys. Per giocare è necessario inoltre un mazzo di carte da Briscola, non incluso. Green Oaks è un gioco veloce, fatto per riempire anche all’ultimo serate di gioco caciarone e divertenti, anche grazie al C.A.N.T.I.E.R.E., che permetterà di improvvisare tutto quanto, dalla trama ai personaggi.

Vediamo ora cosa ci riserva giugno per il mercato estero.

Free League Publishing

Alien RPG

Per il gioco di ruolo ufficiale di ALIEN, in questo mese di agosto 2021 la casa editrice svedese Free League Publishing lancia sul mercato un attesissimo manuale: il Colonial Marines Operations Manual. Si tratta di un modulo completo per la modalità di gioco campagna, con copertina rigida e riccamente illustrato. Fornirà tutti gli strumenti necessari per condurre una campagna completamente aperta in cui i giocatori potranno calarsi nei panni degli iconici Marines Coloniali dell’universo di ALIEN. Ovviamente, per poterne godere sarà necessario possedere il Manuale Base di ALIEN RPG che dovrebbe a breve uscire anche in italiano a opera di Wyrd Edizioni.

Forbidden Lands

Per quanto riguarda l’acclamato gioco di ruolo fantasy Forbidden Lands, questo mese di agosto 2021 vede il lancio da parte di Free League Publishing di una campagna Kickstarter che porterà sul tavolo degli appassionati ben due nuovi prodotti: Forbidden Lands: Book of Beasts, un bestiario splendidamente illustrato e pieno fino all’orlo di mostri assassini e incontri letali, e Forbidden Lands: The Bloodmarch, un manuale che espande il mondo di gioco e include una campagna completa: Legacy of Horn.

Arc Dream Publishing

Delta Green

Per il gioco di ruolo horror e cospirazionista Delta Green, ispirato ai Miti di H.P. Lovecraft, la casa editrice statunitense Arc Dream Publishing questo mese di agosto 2021 lancia sul mercato del GdR ARCHINT, un volume in cui sono raccolti e descritti tutta una serie di oggetti e artefatti che definire pericolosi è un eufemismo.

Alcuni analisti sviluppano l’intelligence dei segnali o SIGINT. Alcuni sviluppano l’intelligence umana, HUMINT. Delta Green si occupa di segreti più antichi. Ha bisogno dell’intelligenza archeologica: ARCHINT, uno studio sui pericoli spaventosi abbandonati in luoghi nascosti. Ha bisogno di agenti che esaminino gli orrori in modo che gli altri possano voltare le spalle.

Come se ciò non bastasse, questo mese ha visto la luce anche una campagna Kickstarter per la realizzazione di Delta Green: The Conspiracy, una riedizione aggiornata al regolamento moderno e rivisitata del materiale pubblicato negli anni Novanta e nei primi anni Duemila come ambientazione alternativa per il gioco di ruolo de Il Richiamo di Cthulhu. Una campagna imperdibile per gli appassionati di Delta Green.

R. Talsorian Games

The Witcher RPG

Per il gioco di ruolo ufficiale di The Witcher, la casa editrice statunitense R. Talsorian Games in questo mese di agosto 2021 propone A Book of Tales, un supplemento che offre sei avventure che attraversano il continente, complete di nuovi mostri, contenuti per i giocatori e mappe. Il tutto è giocabile come una campagna più ampia. Con questo libro i giocatori viaggerano dalle potenti montagne di Kovir alla regione vinicola di Toussaint, fino a Nilfgaard, incontrando personaggi interessanti lungo la strada, con intrighi dietro ogni angolo. Ricordiamo che il manuale base e gli altri manuali precedenti sono pubblicati in italiano da Need Games!.