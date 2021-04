Gioco di ruolo: le uscite di aprile 2021

Eccoci nuovamente a voi per la consueta rubrica mensile dedicata alle novità del mercato del gioco di ruolo, italiano ed estero. Questo aprile 2021 si rivela essere non molto ricco di sorprese rispetto al mese precedente, che è stato sufficientemente ricco di novità.

Bando agli indugi e vediamo dunque quali sono i nuovi titoli di questo aprile 2021, proposti sul mercato nazionale ed estero del gioco di ruolo da vari editori del settore, cominciando come sempre dalle novità italiane.

Need Games!

In questo mese di aprile 2021, la casa editrice Need Games! porta sul mercato italiano del gioco di ruolo un minore numero di novità, rispetto al mese precedente. Vediamole insieme.

Historia

Need Games! ha aperto, sul proprio sito web, i preordini per il manuale base e lo schermo del master di Historia, un’ambientazione tutta particolare per il gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo: Dungeons & Dragons 5E. Historia è un’ambientazione rinascimentale Dark Fantasy che introduce il continente di Vesteria, una terra spietata, piena di intrighi e popolata da animali antropomorfi. I personaggi si troveranno di fronte alle difficoltà e ai pericoli di un mondo ferino e precario. Gli eroi di Historia esploreranno terre sconosciute, sveleranno trame e intrighi e saranno forgiati dal fuoco dell’avventura. Il manuale base di Historia sarà disponibile anche in un’edizione Deluxe con copertina pregiata in finta pelle, pressofusa con dettagli dorati.

Lo Schermo del GM, cartonato a tre ante orizzontali formato letter, racchiude tutte le tabelle e le informazioni più utili per le sessioni di gioco di Historia. Uno strumento utile per tutti i Master, così da poter aver sempre sotto gli occhi tutte particolarità che distinguono Historia dalla 5a Edizione e tutti i riferimenti più rapidi per poter entrare in profondità nell’ambientazione di Historia con un solo sguardo.

L’uscita del manuale base e dello schermo del master è prevista per il giorno 26 aprile 2021.

Journey to Ragnarok

Per Journey to Ragnarok, l’ambientazione e avventura ispirata all’epica norrena per Dungeons & Dragons 5E, in questo mese di aprile 2021 Need Games! propone sul mercato del gioco di ruolo l’espansione Norse Grimoire e il dado runico da 24 facce.

Norse Grimoire è un supplemento progettato per integrare i Galdrastafir (glifi magici islandesi) e l’Elder Futhark (l’alfabeto delle Rune della Conoscenza) nelle sessioni di gioco e campagne. Con questo supplemento sarà possibile introdurre questi argomenti nelle sessioni di Journey to Ragnarok, ma anche imprimere la potenza della magia norrena in qualsiasi altra ambientazione. Norse Grimoire è disponibile anche in un’edizione deluxe con copertina in finta pelle con sbalzi e dettagli argentati. L’uscita del manuale base e dei dadi è prevista per il giorno 26 aprile 2021

Asmodee Italia

Dungeons & Dragons

Per Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo, in questo mese di aprile 2021 la casa editrice Asmodee Italia porta nei negozi l’attesissimo manuale d’ambientazione Eberron la cui uscita era prevista per il mese scorso ma è slittata di qualche settimana. Questo libro contiene tutti gli strumenti necessari per permettere ai giocatori e al Dungeon Master di sfidare il mondo di Eberron, inclusi la classe di personaggio dell’artefice (un maestro delle invenzioni magiche) e mostri generati da antiche forze guerrafondaie. L’uscita del manuale è prevista per il giorno 16 aprile 2021

Wyrd Edizioni

In questo aprile 2021, Wyrd Edizioni presenta tutta una serie di preordini per manuali di gioco di ruolo particolarmente attesi e che vedranno la luce nei mesi futuri. I manuali in preordine o il cui preordine partirà entro il mese di aprile sono: ALIEN il gioco di ruolo, Conan scatola base, Numenera – Bestiario del Nono Mondo 2, Coriolis – Artefatti e Tecnologie, Cypher System -Creatori Di Mondi, Degenesis – Nel tuo Sangue.

Vediamo ora cosa ci riserva dicembre per il mercato estero.

Free League Publishing

Symbaroum

In questo mese, la casa editrice svedese Free League Publishing dà il via a una campagna sulla piattaforma Kickstarter per finanziare la realizzazione di una versione del gioco di ruolo dark fantasy Symbaroum norrena per Dungeons & Dragons 5E.

L’adattamento di Symbaroum per 5E includerà tre libri a colori con copertina rigida: la Player’s Guide, la Game Master’s Guide, e il Bestiary. Tutti questi manuali saranno ricchi di bellissime illustrazioni, raffiguranti l’ambientazione di Symbaroum in tutta la sua gloria. Informazioni più approfondite verranno rivelate al lancio della campagna Kickstarter. Al momento è già possibile raggiungere la pagina pre-campagna, la quale partirà, lo ricordiamo, il giorno 13 aprile alle ore 15:00.

Chaosium

Il Richiamo di Cthulhu

Per Il Richiamo di Cthulhu, il gioco di ruolo horror più famoso al mondo, in questo mese di aprile 2021 Chaosium manda nuovamente in stampa due campagne dei tempi passati, amatissime dai giocatori e introvabili ormai da parecchio tempo: Horror on the Orient Express e Beyond the Mountains of Madness.

Horror on the Orient Express torna in stampa con un set con copertina rigida in due volumi aggiornato, che lo rende più appetibile che mai. Si tratta di una ristampa dell’edizione in scatola del 2014 per la settima edizione de Il Richiamo di Cthulhu. Non vi è alcun materiale aggiuntivo, modificato o eliminato, sebbene alcuni errori di battitura siano stati corretti.

L’epica campagna Beyond the Mountains of Madness, che si svolge in Antartide e che è di fatto anche un manuale ricco di informazioni su quelle lande, ritorna in un volume con copertina rigida di 432 pagine. Si tratta di una ristampa dell’edizione 1999. Il layout in bianco e nero è stato aggiornato da tre colonne a due colonne. Non contiene alcun materiale aggiunto, modificato o eliminato, sebbene alcuni errori di battitura siano stati corretti. Le regole sono rivolte alla quinta edizione de Il Richiamo di Cthulhu, anche se possono essere facilmente giocate con altre edizioni con piccole modifiche.

Modiphius Entertainment

Dune – Adventures in the Imperium

In questo mese di aprile 2021, Modiphius Entertainment lancia finalemnte sul mercato l’attesissimo gioco di ruolo ispirato alla saga dei romanzi di Dune di Frank Herbert. Il gioco di ruolo Dune: Adventures in the Imperium trasporta i giocatori in un futuro lontano, dove la paura uccide la mente. L’Imperium è un luogo di duelli mortali, politica feudale e abilità misteriose; nobili casate si scontrano politicamente in ogni momento per il potere, l’influenza e la vendetta, in un universo in cui una lama può cambiare le fortune di milioni di persone.

Dune: Adventures in the Imperium è al momento disponibile solo in versione PDF, sebbene sia possibile già preordinare il manuale fisico sul sito web dell’editore. L’uscita del manuale fisico è prevista per il mese di maggio 2021.

Cubicle7

Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory

Per il gioco di ruolo ambientato nell’oscuro XLI millennio Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory, la casa editrice Cubicle7 in questo mese di aprile 2021 propone Litanies of the Lost, una raccolta di avventure nella cupa oscurità del Sistema di Galaad. Cone questo manuale di avventure, i giocatori potranno viaggiare nelle profondità strazianti di un Mondo Forgia, difendere strenuamente un monastero silenzioso su un Mondo Santuario e indagare pericolosamente su un misterioso omicidio su un Mondo Agricolo. Le avventure potranno essere giocate singolarmente o unite tra loro a formare una campagna.