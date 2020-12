Gioco di ruolo: le uscite di dicembre 2020

Natale si avvicina! Purtroppo, però non sono molte le uscite sul mercato italiano ed estero del gioco di ruolo in questo mese di dicembre 2020. Ma non temete, c’è comunque da stare allegri, poiché i manuali che vedranno (o hanno già visto) la luce in questo mese sono tutti di sicuro interesse e sapranno accontentare i palati di tutte le tipologie di giocatori.

Vediamo dunque insieme quali sono le novità proposte sul mercato nazionale ed estero del gioco di ruolo da vari editori del settore, cominciando come sempre dalle novità italiane.

Need Games!

Se in generale il mercato italiano, in questo mese di dicembre 2020, non offre praticamente nulla, Need Games! la fa da padrone e propone una miriade di novità, tutte molto interessanti, andiamo a vederle nel dettaglio.

Warhammer Fantasy Roleplay

Per il gioco di ruolo fantasy ambientato nel Vecchio Mondo di Warhammer Fantasy, Need Games! propone l’inizio di una campagna che saprà senza dubbio coinvolgere pienamente i giocatori: Il Nemico Dentro. Per dare il via a questa storica campagna, sono due i volumi che è possibile acquistare: Il Nemico Dentro Vol. I – Il Nemico Nell’ombra e Il Nemico Dentro Vol. I – Compendio Al Nemico Nell’ombra, vediamoli più in dettaglio.

Il Nemico nell’Ombra è il primo volume della Director’s Cut, rivista e aggiornata, de Il Nemico Dentro, una delle più celebri campagne mai scritte per il gioco di ruolo Warhammer Fantasy Roleplay. I giocatori inizieranno la loro avventura come novellini senza un soldo, per arrivare fino alle dimore dei grandi e dei potenti, dove nulla è come sembra e ogni decisione può segnare il fato dell’Impero. Il Nemico nell’Ombra è solo l’inizio di una serie di cinque avventure.

Il Compendio al Nemico nell’Ombra è una guida indispensabile per la prima parte dell’epica campagna de Il Nemico Dentro, la leggendaria avventura di Warhammer Fantasy Roleplay che ha ispirato generazioni di giocatori. Questa guida è ricca di regole aggiuntive, PNG, avvincenti agganci per avventure e saggi consigli per GM sia novizi che veterani. È lo strumento perfetto per portare Il Nemico Dentro e altre avventure di Warhammer Fantasy Roleplay a un livello superiore. Include inoltre nuove regole, la nuova Carriera di Magus del Culto di Tzeentch, tre classici incontri e L’Affare del Gioiello Nascosto, un drammatico racconto di eroismo e intrighi. Il Compendio al Nemico nell’Ombra è il perfetto supplemento per chi gioca Il Nemico Dentro o qualsiasi altra campagna ambientata nell’Impero.

Entrambi questi prodotti sono disponibili in pre-ordine sul sito dell’editore, cosa che consentirà di scaricare fin da subito la copia digitale dei manuali. Per i volumi fisici, si dovrà attendere il mese di marzo 2021.

Il Re In Giallo: Il Gioco Di Ruolo

Questo gioco di ruolo ispirato al ciclo di racconti di Robert W. Chambers accompagnerà i giocatori in una spirale di follia attraverso molteplici coscienze e linee temporali. Ne Il Re In Giallo: Il Gioco Di Ruolo, i personaggi si ritroveranno faccia a faccia con gli orrori de Il Re in Giallo, opera aliena in grado di alterare la realtà. Una sola lettura è sufficiente per essere pervasi dalla sua aura di follia. Senza nemmeno che se ne accorgano, attorno ai personaggi si apriranno discrepanze e squarci su un mondo sconosciuto: Carcosa. Quattro manuali a colori e in copertina rigida, uniti in un prezioso cofanetto, accompagneranno i giocatori in un viaggio epico attraverso l’orrore di una realtà in mutamento. Quattro epoche, quattro incarnazioni, per un unico, grande mistero.

Questo prodotto è disponibile in pre-ordine sul sito dell’editore, cosa che consentirà di scaricare fin da subito la copia digitale dei manuali e la colonna sonora. I volumi fisici saranno disponibili dal 15 dicembre.

Dishonored – Il Gioco di Ruolo

Dishonored – Il Gioco di Ruolo trasporterà i giocatori nell’Impero delle Isole e oltre, verso le cospirazioni e macchinazioni della sua classe politica, delle sue sette religiose e delle sue fazioni populiste. Creando personaggi originali e calandosi nei panni di assassini, duellanti, esploratori ed eruditi, i giocatori potranno forgiare il proprio destino e persino sfiorare l’Oblio. Tratto dall’omonimo videogame, Dishonored presenta un mondo cupo e spietato, in cui gli sforzi e le fatiche della classe operaia sono sempre in contrasto con le luccicanti sale della Reggenza.

Questo prodotto è disponibile in pre-ordine sul sito dell’editore, cosa che consentirà di scaricare fin da subito la copia digitale dei manuali. I volumi fisici saranno disponibili dal 15 dicembre.

Avventure nella Terra di Mezzo

Per quanto riguarda Avventure nella Terra di Mezzo, l’ambientazione basata sulle opere di J.R.R. Tolkien che utilizza il sistema di regole della quinta edizione del gioco di ruolo Dungeons & Dragons, per questo dicembre 2020 Need Games! propone ben tre titoli: Guida Regionale: Montagna Solitaria, Avventure a Erebor e Guida Regionale: Terra di Brea.

Guida Regionale: Montagna Solitaria è una preziosa guida per giocatori e Maestri del Sapere, ricca di nuove informazioni su alcune delle località e dei più famosi personaggi tratteggiati ne Lo Hobbit. Questo volume descrive la roccaforte nanica di Erebor, la città di Valle, le regioni circostanti e le molte diverse attività che gli eroi vi possono svolgere.

Avventure a Erebor contiene sei avventure che possono essere giocate indipendentemente o come parti collegate di una congiura che si dipana nel corso di molti anni. Gli eventi si svolgono nelle aree descritte in Guida Regionale: Montagna Solitaria, necessaria per giocare questo volume.

Guida Regionale: Terra di Brea è un’utilissima guida per giocatori e Maestri del Sapere, ricca di nuove informazioni su alcune delle località e dei più famosi personaggi tratteggiati ne Il Signore degli Anelli. Attorniata da terre deserte e pericolose e protetta dai misteriosi Raminghi del Nord, Brea è il luogo ideale per iniziare un nuovo viaggio o dove riposarsi dopo una sfiancante avventura.

Questi prodotti sono disponibili in pre-ordine sul sito dell’editore, cosa che consentirà di scaricare fin da subito la copia digitale dei manuali. I volumi fisici saranno disponibili dal 15 dicembre.

Old-School Essentials

A breve distanza dal lancio del gioco di ruolo “retro clone” Old-School Essentials – Classic Fantasy, NEED GAMES! questo dicembre 2020 pubblica Old-School Essentials – Advanced Fantasy, un bundle composto da quattro manuali cartonati in formato A5 che portano le regole di OSE al livello “Advanced”. I manuali presenti saranno: Advanced Fantasy: Regole di Ambientazione, Advanced Fantasy: Incantesimi del Druido e dell’Illusionista, Advanced Fantasy: Mostri e Advanced Fantasy: Tesori.

Questo prodotto è disponibile in pre-ordine sul sito dell’editore, cosa che consentirà di scaricare fin da subito la copia digitale dei manuali. I volumi fisici saranno disponibili dal 15 dicembre.

Vampiri La Masquerade V5

Per la quinta edizione del gioco di ruolo horror Vampiri La Masquerade, questo dicembre 2020 Need Games! propone un volume tutto ambientato nella vecchia Europa: La Caduta di Londra. La Caduta di Londra è una cronaca per Vampiri: La Masquerade nel corso della quale i personaggi resteranno gradualmente coinvolti nella storia dei Fratelli. Le loro azioni potrebbero salutare il ritorno di un dio o rispedirlo nell’abisso dal quale è giunto. E mentre essi riscoprono i frammenti della loro identità, Londra brucerà tra le fiamme dell’Operazione Antigene.

Questo prodotto è disponibile in pre-ordine sul sito dell’editore, cosa che consentirà di scaricare fin da subito la copia digitale dei manuali. I volumi fisici saranno disponibili dal 15 dicembre.

Vediamo ora cosa ci riserva dicembre per il mercato estero.

Free League Publishing

Coriolis – Il Terzo Orizzonte

La svedese Free League Publishing, per questo mese di dicembre 2020 propone una novità particolarmente interessante per tutti i fan del gioco di ruolo fantascientifico Coriolis – Il Terzo Orizzonte: The Last Cyclade.

The Last Cyclade è la seconda parte della campagna Mercy of the Icons e si presenta in un volume con copertina rigida di 240 pagine che include due nuove avventure: The Uharan Echo e In the Shadow of the Zenith. Il manuae include anche quattro nuovi luoghi di avventura, tabelle del generatore di missioni per creare le proprie avventure e informazioni di base approfondite per il Gamemaster.

Talsorian Games

Cyberpunk RED

In molti lo attendevano con trepidazione e finalmente R. Talsorian Games ha rilasciato sul mercato Cyberpunk RED, l’erede del gioco di ruolo fantascientifico Cyberpunk 2020 e che era stato anticipato attraverso il Cyberpunk RED – Jumpstart Kit.

Cyberpunk RED è l’ultima edizione del classico gioco di ruolo del Futuro Oscuro e comprende tutto ciò di i giocatori avranno bisogno per esplorare il mondo del dopoguerra: gli Anni Rossi. Questo manuale fornisce un’immersione densa e profonda nella storia e nella geografia di Night City e nel più vasto mondo Cyberpunk, e molte delle tradizioni sugli Anni Rossi.