Gioco di ruolo: le uscite di febbraio 2020

Il primo mese del 2020 è già terminato ed eccoci tornare a voi, come promesso, con l’appuntamento mensile dedicato alle novità del momento nel mondo del gioco di ruolo carta e penna nazionale e internazionale. Rispetto allo scorso mese, febbraio vede muoversi qualcosina in ambito nazionale, con poche uscite e qualche campagna di crowdfunding.

Need Games!

La Leggenda dei Cinque Anelli

Anche questo mese, Need Games! rilascia un regalo per tutti gli appassionati del gioco di ruolo de La Leggenda dei Cinque Anelli , rendendo disponibile al download gratuito sul loro sito Nel Palazzo del Campione di Smeraldo un’avventura bonus in formato digitale. Questa è stata creata come naturale prosecuzione degli eventi de Il Torneo di Topazio, l’avventura introduttiva per La Leggenda dei Cinque Anelli – Il Gioco di Ruolo, anch’essa disponibile (solo) in formato elettronico, previo acquisto della stessa sul sito di Need Games!.

Nel Palazzo del Campione di Smeraldo è un’avventura pensata anche per essere il perfetto prologo di Oscure Maree, l’avventura contenuta nel Kit Del Game Master.

Raven Distribution

Vampiri La Masquerade – 20° Anniversario

Nei giorni scorsi Raven Distribution ha annunciato l’imminente ristampa del manuale Vampiri La Masquerade – 20° Anniversario, che era andato sold-out da più di un anno.

Nata per celebrare due decadi di giochi tra le ombre, Vampiri La Masquerade Edizione Speciale 20° Anniversario (o V20, com’è chiamata dagli appassionati) consente ai fan del Mondo di Tenebra di giocare con le regole originali aggiornate e riviste, tutti i tredici Clan originali più le varianti e le linee di sangue, con le Discipline che li caratterizzano e con un’ambientazione aggiornata alle notti moderne e attuali.

Siamo certi che questa notizia farà la gioia dei molti appassionati che continuano a giocare a Vampiri secondo il vecchio regolamento, non avendo apprezzato la svolta data all’attuale quinta edizione, e che non perderanno tempo ad andare a effettuare il preordine del manuale, visto che andrà sicuramente a ruba.

Wyrd Edizioni

Lex Occultum

Nei giorni scorsi Wyrd Edizioni ha dato il via alla raccolta fondi sulla piattaforma Kickstarter per finanziare la pubblicazione in italiano del gioco di ruolo Lex Occultum della casa editrice svedese Riot Minds.

LexOccultum è un gioco di ruolo che incrocia la storia europea all’esoterismo dell’orrore. Un fantasy ambientato in un XVIII secolo ucronico, in cui l’Illuminismo sembra lasciare spazio a un occultismo sempre più ammorbante e invadente, in cui la Chiesa sta perdendo influenza in favore della riscoperta degli antichi culti. Un mondo in cui la modernità non ha futuro e in cui le grandi associazioni segrete – Templari, Massoni, Illuminati – complottano per riscoprire arti segrete dimenticate nei secoli.

Per maggiori informazioni su questo interessante gioco di ruolo vi rimandiamo alla nostra recensione, mentre la campagna Kickstarter è raggiungibile al seguente link. Affrettatevi però, restano ancora pochissimi giorni alla fine della campagna!

Fumble GDR

Not the End

Sta volgendo al termine la campagna Kickstarter per finanziare Not the End, il nuovo gioco di ruolo carta e penna di Fumble GDR, casa editrice indipendente italiana con all’attivo già due GDR, Klothos (di cui potete leggere la nostra recensione) e Gattai!.

Not the End è un gioco di ruolo ad ambientazione generica, cioè che può essere ambientato in un mondo fantasy, in un setting moderno, fantascientifico e chi più ne ha più ne metta, che narra le avventure di eroi pronti a rischiare il tutto per tutto per ciò considerano importante e che verranno plasmati dalle esperienze che vivono.

La campagna di crowdfunding ha riscosso un successo strepitoso, non vorrete essere voi gli unici a lasciarvelo scappare, vero? Per maggiori informazioni, il Kickstarter può essere raggiunto a questo link. Affrettatevi!

Sul fronte estero febbraio risulta essere un periodo un po’ più movimentato rispetto al mercato italiano.

Modiphius Entertainment

Star Trek Adventures: Gamma Quadrant Sourcebook

Il franchise di Star Trek non è mai passato di moda e con la nuova serie TV Picard, disponibile su Amazon Prime Video, è tornata ancora una volta alla ribalta, perché quindi non pensare di lanciarsi in nuove emozionanti avventure con il gioco di ruolo Star Trek Adventures di Modiphius Entertainment? Soprattutto ora che Modiphius ha lanciato sul mercato un’espansione completamente dedicata al Quadrante Gamma, in cui risiede l’Impero del Dominio.

Vampire: The Masquerade

Questo mese, Modiphius Entertainment presenta anche il manuale Vampire: The Masquerade – New Blood Starter Pack, un bundle PDF print & play che introduce i giocatori nel Mondo di Tenebra e in Vampiri: la Masquerade.

Progettato pensando ai nuovi Narratori e giocatori, presenta una nuova storia che insegna a giocare a questa nuova edizione del gioco di ruolo, fornendo una guida di riferimento alle regole, carte stampabili di nemici e vittime, sette personaggi pre-generati e una mappa delle relazioni.

Arc Dream Publishing

Delta Green

Buone notizie per gli amanti del gioco di ruolo Delta Green, l’interessantissima variante al classico Il Richiamo di Cthulhu per giocare in un’ambientazione moderna, senza allontanarsi troppo dal sistema di gioco cui si è abituati.

Pubblicato da Arc Dream Publishing, Delta Green affronta i Miti di Cthulhu dal punto di vista di un’organizzazione segreta paramilitare e paragovernativa in un mondo pieno di cospirazioni che può ricordare quanto visto in X-Files.

Con Delta Green: Hourglass, ora i giocatori potranno cimentarsi con uno scenario veramente da brividi che parte da questo incipit: “In un video su Internet, già virale, una donna dall’aspetto tormentato si trova su una panchina in un parco di una cittadina. Sta piangendo e gridando a una manciata di persone confuse. Dice che vivono con una comunità che fa cose orribili. E che loro accettano questa comunità. Prendono i suoi soldi. E in cambio qualcosa prende donne e bambini. E improvvisamente svanisce, urlando d’agonia”.

Free League Publishing

MÖRK BORG

A seguito di una campagna Kickstarter interamente finanziata in circa 66,6 minuti, l’oscuro gioco di ruolo MÖRK BORG verrà distribuito in tutto il mondo il 25 febbraio. Progettato da Ockult Örtmästare Games e Stockholm Kartell, MÖRK BORG è il primo gioco di ruolo pubblicato da Free League Workshop, la sotto etichetta di Free League Publishing di imminente creazione dedicata ai giochi sviluppati esternamente.

MÖRK BORG è un oscuro e folle gioco di ruolo fantasy apocalittico che verte su anime perdute e pazzi che cercano la redenzione, il perdono o le ultime ricchezze rimaste in un mondo desolato e in decomposizione.