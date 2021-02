Gioco di ruolo: le uscite di febbraio 2021

Eccoci nuovamente a voi per la consueta rubrica mensile dedicata alle novità del mercato del gioco di ruolo, italiano ed estero. Sarà questo febbraio 2021 maggiormente ricco di sorprese, rispetto al mese precedente? A quanto pare no. Anche il secondo mese di questo nuovo anno, infatti, si rivela un po’ troppo parco per quanto riguarda le novità sul mercato del gioco di ruolo. Qualcosa di interessante, comunque sembra esserci.

Bando agli indugi e vediamo dunque quali sono le novità per questo febbraio 2021, proposte sul mercato nazionale ed estero del gioco di ruolo da vari editori del settore, cominciando come sempre dalle novità italiane.

Wyrd Edizioni

Coriolis – Il Terzo Orizzonte

In questo febbraio 2021, Wyrd Edizioni presenta un prodotto molto atteso per il gioco di ruolo fantascientifico Coriolis – Il Terzo orizzonte, GdR in cui i giocatori potranno solcare le profondità dello spazio in una particolarissima ambientazione dall’esotico fascino arabeggiante.

L’Emissario Perduto, questo il titolo del nuovo manuale in uscita, è la prima parte dell’epica campagna La Misericordia delle Icone. In questo volume, i giocatori potranno trovare una panoramica dettagliata degli eventi e delle trame che minacciano l’equilibrio del Terzo Orizzonte, due scenari completi che danno il via alla campagna, mappe e informazioni aggiuntive sulla stazione di Coriolis, sul pianeta Kua e molto altro materiale utile. Infine, il generatore di scenari presente nel manuale potrà essere utilizzato per fornire innumerevoli ore di gioco, una volta completate le avventure predefinite.

Raven Distribution

Memento Mori

Per questo mese di febbraio 2021, Raven Distribution sorprende gli appassionati di gioco di ruolo con l’uscita del volume che va a concludere la trilogia del GdR apocalittico Memento Mori, in cui i giocatori potranno vestire i panni di un appestato durante il periodo della grande pestilenza che sconvolse l’Europa nel 1300.

Il Mutus Liber, questo il titolo del volume in questione, porterà avanti le lancette della storia del gioco di ruolo Memento Mori di qualche anno, spostando gli eventi al tramonto della piaga della peste. Mentre il morbo inizia a dare segni di cedimento, una nuova minaccia incombe sull’intero vecchio continente. Il Codex Gigas (titolo del secondo volume della trilogia) sta infatti per gettare il mondo conosciuto nella più buia delle ere.

Questo volume introduce una nuova modalità di gioco, chiamata “Il Richiamo“, con la quale i giocatori potranno interpretare gli Ultori e i Ferali, nuovi personaggi giocabili e terrificanti cacciatori di Erranti. Il Mutus Liber, inoltre, è anche una raccolta di nove storie brevi che esaltano i drammi legati all’ambientazione del gioco di ruolo e che possono diventare spunti per una miriade di terrificanti avventure.

Vediamo ora cosa ci riserva dicembre per il mercato estero.

Free League Publishing

The One Ring

Al via oggi, 11 febbraio 2021, la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter promossa da Free League Publishing per la realizzazione e pubblicazione della seconda edizione del gioco di ruolo The One Ring, ambientato nella Terra di Mezzo di J. R. R. Tolkien.

The One Ring è un gioco di ruolo carta e penna basato sui romanzi Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, due straordinarie opere di narrativa dell’amato autore e rispettato accademico John Ronald Reuel Tolkien. La prima edizione di The One Ring, rilasciata nel 2011, è stata acclamata come il miglior tentativo di portare la Terra di Mezzo sul tavolo da gioco fino ad oggi, grazie alle sue regole tematiche e alla minuziosa attenzione ai dettagli.

Green Ronin Publishing

Blue Rose/D&D

In questo mese di febbraio 2021, Green Ronin Publishing presenta Blue Rose Adventurer’s Guide, una panoramica completa delle Terre occidentali del mondo di Aldea, tipiche dell’ambientazione del gioco di ruolo Blue Rose, come ambientazione fantasy alternativa per Dungenons & Dragons 5e.

Quella di Blue Rose è un’ambientazione fantasy romantica inclusiva con alcune interpretazioni diverse dal solito del concetto di gioco di ruolo fantasy, rendendola una grande opportunità per i giocatori di D&D 5e che cercano un cambio di ritmo o un’ambientazione più inclusiva per le loro avventure.

Onyx Path Publishing

They Came from Beneath the Sea!

Onyx Path Publishing, per questo mese di febbraio 2021, lancia sul mercato Tales of Aquatic Terror!, un modulo d’avventura per il gioco di ruolo pulp/horror They Came from Beneath the Sea!. Questo volume contiene quattro avventure di varia lunghezza e complessità pronte per essere giocate direttamente.

Così come accadeva per le avventure presenti nel manuale base del gioco di ruolo They Came from Beneath the Sea!, gli scenari di terrore presenti in questo prodotto possono essere interpretati in modalità “farsa”, “horror” o qualsiasi via di mezzo. Questo libro contiene avventure incentrate sull’orrore in mare aperto, il terrore in spiaggia e sulle profonde cospirazioni presenti nella società americana degli anni ’50, che non è così pura come vorrebbe far credere. Ognuna di queste storie è adatta per essere giocata come avventura one-shot o come parte di storie più lunghe!