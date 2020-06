Gioco di ruolo: le uscite di giugno 2020

Giugno sembra essere un mese piuttosto piatto per le uscite nel mercato del gioco di ruolo carta e penna, sia per quanto riguarda il nostro Bel Paese sia per quanto riguarda il resto dell’Europa e oltre oceano. Sono pochissime, infatti, le uscite previste per questo giugno 2020, sebbene alcune di loro siano davvero particolarmente gradite.

Andiamo dunque a vederle insieme, come di consueto nel nostro appuntamento mensile legato al gioco di ruolo, partendo come si conviene dai prodotti in uscita in Italia.

Asmodee Italia

Dungeons & Dragons

Per la quinta edizione del gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo, Asmodee Italia propone sul mercato uno dei manuali d’avventura più apprezzati: Fuga dall’Abisso. Non è stata ancora comunicata una data ufficiale di uscita per questo prodotto tanto atteso e, stando a quanto pubblicato da Asmodee Italia sul suo sito web, il volume potrebbe addirittura vedere la luce in luglio.

L’avventura proposta da Fuga dall’Abisso è ambientata nell’Underdark, un mondo sotterraneo ricco di meraviglie, un labirinto sterminato popolato da mostri orrendi che mai hanno visto la luce del sole, un intrico di grotte dove regna la paura. In questo luogo di terrore l’elfo oscuro Gromph Baenre, Arcimago di Menzoberranzan, ha compiuto un empio rituale magico che ha spalancato dei portali che conducono al regno demoniaco dell’Abisso, mettendo in pericolo tutti i Reami Dimenticati. Sarà compito di personaggi dei giocatori fermare questa follia, in una delle più iconiche avventure per Dungeons & Dragons.

Sebbene non sia dunque ancora disponibile, Fuga dall’Abisso è comunque preordinabile online.

Wyrd Edizioni

In questo mese di giugno 2020, Wyrd Edizioni propone due manuali in formato elettronico PDF, acquistabili e scaricabili dal loro sito web. Si tratta di due prodotti pensati per due delle linee editoriali più importanti della casa editrice, vediamoli insieme.

Coriolis – Il Terzo Orizzonte

Per Coriolis – Il Terzo Orizzonte, gioco di ruolo fantascientifico dalla forte connotazione mediorientale, Wyrd Edizioni propone Coriolis – Compendio degli Scenari, un volume che comprende quattro avventure che impegneranno i giocatori in missioni tra pianeti desertici, bassifondi cittadini e altri luoghi esotici.

Shadow of the Demon Lord

Per il gioco di ruolo horror fantasy Shadow of the Demon Lord, invece, Wyrd edizioni presenta Fede Incerta, un manuale che approfondisce i segreti dei principali culti che è possibile trovare all’interno e all’esterno dell’Impero, fornendo a Game Master e giocatori tutte le informazioni necessarie per sviluppare queste organizzazioni in gioco e renderle protagoniste di campagne e avventure.

Vediamo ora cosa ci riserva maggio per il mercato estero.

Chaosium Inc.

Aquelarre

Chaosium Inc., casa editrice statunitense famosa per aver prodotto capolavori del gioco di ruolo come Il Richiamo di Cthulhu e RuneQuest, in questi giorni ha colto di sorpresa tutti gli amanti di questo bellissimo hobby annunciando all’improvviso la pubblicazione in lingua inglese di Aquelarre.

Si tratta di un gioco di ruolo spagnolo nato negli anni Novanta che ha visto nel 2011 l’uscita della sua terza edizione. L’ambientazione di Aquelarre è quella di una penisola iberica medievale fantasy in cui è pesantemente preponderante una componente legata a demoni, esoterismo e inquisizione.

Il sistema di gioco è una derivazione del sistema Basic RPG, basato quindi sul dado percentuale. Aquelarre include anche notevoli dettagli sulla vita medievale in Iberia, dagli affari quotidiani ai costumi sociali alle fiabe, oltre all’attesa attenzione su angeli e demoni.

Ricordiamo, inoltre, che Aquelarre sarà localizzato in italiano da Raven Distribution; non si hanno ancora notizie certe sulla sua data di uscita, che dovrebbe comunque essere entro la fine del 2020.

Free League Publishing

Symbaroum

Free League Publishing nei giorni scorsi ha lanciato sul mercato l’attesissimo manuale Game Master’s Guide per il gioco di ruolo dark fantasy Symbaroum, completando così l’elenco dei manuali base per questo gioco che ha riscosso un notevole successo di pubblico.

La Guida del Game Master comprende tre sezioni, pensate per ispirare e supportare i Game Master in ogni aspetto del gioco, dalla creazione di avventure personali alla gestione delle sessioni attorno al tavolo da gioco.

Ricordiamo che Symbaroum è pubblicato in Italia da SpaceOrange42 e che la Guida del Game Master vedrà presto la luce anche nella nostra lingua, tanto che sul sito dell’editore sono già aperti i preordini.