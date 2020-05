Gioco di ruolo: le uscite di maggio 2020

Buone nuove per il settore del gioco di ruolo in questo mese di maggio 2020! Sono numerose, infatti le uscite sul mercato di prodotti, nuovi ed espansioni, legati al mondo dell’hobby più coinvolgente del globo terracqueo.

Vediamo insieme cosa propone il mercato italiano del gioco di ruolo per questo mese di maggio 2020.

Asmodee Italia

Dungeons & Dragons

Per il gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo, Asmodee Italia nel mese di maggio pubblica sul mercato un accessorio che molti giocatori stavano aspettando con ansia: Discesa nell’Avernus: Schermo del DM.

Si tratta di uno schermo del Master appositamente progettato per aiutare il GM a condurre l’avventura di Dungeons & Dragaons 5a Ed. Discesa nell’Avernus, uscita lo scorso mese di marzo. Il lato di questo utile accessorio per il Master rivolto ai giocatori presenta evocative illustrazioni dell’avventura, mentre il lato dedicao al GM mostra un riassunto dei contratti infernali, delle macchine da guerra e altro ancora, per una rapida e facile consultazione.

Inoltre, se questo schermo del Master non fosse sufficiente a saziare la voglia di D&D dei giocatori, Asmodee Italia ha pubblicato nei giorni scorsi anche la Guida Omnicomprensiva di Xanathar, un volume che raccoglie tutta una serie di nuove regole e opzioni narrative per tutte le classi di personaggio del Player’s Handbook e che comprende ben oltre venticinque nuove sottoclassi. Questo manuale presenta anche nuovi incantesimi, trappole, oggetti magici e molto altro ancora. Il tutto come se fosse redatto e catalogato dal beholder Xanathar, con tanto di sue annotazioni.

Need Games!

Sono davvero moltissime le novità proposte da Need Games per questo mese, che vanno praticamente a coprire quasi tutte le proprie linee editoriali nel gioco di ruolo.

Avventure nella Terra di Mezzo

Per questo gioco di ruolo ambientato nel mondo creato dalla penna di J.R.R. Tolkien e giocabile con le regole della quinta edizione di D&D, questo mese Need Games propone due nuovi titoli.

Con la Guida Regionale: Gran Burrone, i giocatori saranno condotti attraverso le Montagne Nebbiose fino all’Ultima Casa Accogliente, dimora di Elrond. Questo modulo geografico espande il gioco nell’Eriador orientale, coprendo non solo Gran Burrone, ma anche le iconice regioni di Angmar, Fornost, il Monte Gram, Tharbad e tutto il territorio circostante.

Avventure nell’Eriador, invece, è un manuale contenente ben sei avventure pronte da giocare che possono essere intraprese separatamente o come un’unica campagna che andrà a coprire un arco temporale di alcuni anni. Tutte le avventure sono ambientate nelle terre che circondano Gran Burrone, rendendo di fatto questo modulo d’avventura il compendio perfetto per la guida regionale summenzionata.

7th Sea

Per il gioco di ruolo 7th Sea (di cui potete leggere la nostra recensione), questo mese gli appassionati potranno mettere le mani su Nuovo Mondo, un volume tutto dedicato ai popoli dell’Aztlan. L’arrivo dei Théani un secolo fa ha fatto sì che per la prima volta da millenni gli Aztlani parlino di una patria unificata contro gli invasori. Tre antiche nazioni lotteranno per il dominio su questo continente e le loro ambizioni ne consumeranno tutti gli abitanti. Questo manuale include nuove meccaniche per i pericoli ambientali, nuovi Background, Vantaggi, Arcani, Storie, Stili di Duello e Stregonerie, oltre a presentare le tre nazioni discendenti del defunto Impero Aztlano.

My Little Pony: Tails of Equestria

Per il gioco di ruolo dedicato ai più piccoli My Little Pony: Tails of Equestria (di cui potete leggere la nostra recensione), è uscito un supplemento indispensabile: il Bestiario di Equestria. In questo manuale, i giovani appassionati potranno trovare una guida alle creature di Equestria con più di sessante amici e avversari, un capitolo su come creare le proprie creature, i pony di Equestria più famosi, tra cui anche le Principesse di Equestria. Inoltre, saranno presenti nuovi Talenti e Particolarità, oltre a nuove Specie Giocabili come Draghi e Cani Stanadiamanti.

Vampiri: La Masquerade

Per la quinta edizione del gioco di ruolo horror Vampiri: La Masquerade (di cui potete leggere la nostra recensione) è finalmente arrivato uno dei supplementi più attesi dai giocatori: Chicago by Night. Riedizione aggiornata di un grande classico degli anni Novanta, questo manuale consente di ambientare le proprie cronache nella corrotta città di Chicago, presentandone la storia dal punto di vista vampiresco. Il volume comprende anche le regole necessarie per poter giocare un personaggio del clan Lasombra e una moltitudine di PNG e spunti per vivere al meglio l’ambientazione.

La Leggenda dei Cinque Anelli

È uscito finalmente anche in italiano Impero di Smeraldo, il manuale d’ambientazione per il gioco di ruolo de La Leggenda dei Cinque Anelli (di cui potete leggere la nostra recensione), essenziale per giocare al meglio nel Rokugan, poiché fornisce tutte quelle informazioni di cui il manuale base è deficitario.

Questo volume esplora i luoghi e la gente del Rokugan, fornendo informazioni dei più piccoli villaggi di pescatori, passando per i castelli dei daimyō, fino a esplorare le foreste primordiali e gli spiriti che le abitano. Inoltre, questo manuale esamina ogni aspetto della vita nell’Impero di Smeraldo, dalle piccole tradizioni fino alle questioni riguardanti l’etichetta, senza tralasciare la vita di tutti i giorni.

Warhammer Fantasy Roleplay

Per quanto riguarda la quarta edizione del gioco di ruolo Warhammer Fantasy Roleplay, questo mese Need Games propone Notti Brave & Giorni Duri, un manuale contente ben cinque avventure che potranno essere giocate singolarmente o combinate in una campagna in cinque atti, in cui i giocatori si ritroveranno invischiati in una disputa tra due nobili casate che si daranno guerra attraverso tutta la regione del Reikland.

Lex Arcana

Dopo una lunga attesa, è finalmente giunto il momento di mettere le mani sui vari manuali che andranno a comporre la riedizione di Lex Arcana, storico gioco di ruolo italiano ambientato in un impero romano che non è mai caduto preda delle orde barbariche e che fece furore alla sua prima uscita, negli anni Novanta.

Dal 22 maggio, data di uscita, i giocatori potranno quindi acquistare il Manuale Base di Lex Arcana, l’Encyclopaedia Arcana, Aegyptus – Le Sabbie del Tempo e dell’oro, I Misteri dell’impero e lo Schermo del Demiurgo.

Tutti questi prodotti sono già disponibili al preordine online, cliccando sui seguenti link:

Isola Illyon Edizioni

Spire

Sono aperti i preordini, sul sito dell’editore, di Spire, gioco di ruolo fanasy punk in cui i giocatori dovranno interpretare degli Elfi Oscuri, le creature che un tempo abitanti della città di Spire. Questi sono poi stati scacciati dagli Alti Elfi a seguito di una brutale guerra e il loro scopo sarà quello di sconfiggere questi mortali nemici e ottenere nuovamente il dominio sulla città loro di diritto. Spire sarà in vendita dal 25 maggio 2020.

Pendragon Game Studio

Blades in the Dark

Pendragon Game Studio si lancia anche nel mondo del gioco di ruolo, proponendo la localizzazione italiana di Blades in the Dark, un GDR indie che ha saputo assicurarsi una larga fetta di estimatori. Blades in the Dark è un gioco di ruolo Fantasy che catapulterà i giocatori nell’immaginaria città ottocentesca di Doskvol, in cui tecnologia e urban fantasy si combinano tra loro, nel ruolo di membri di un’organizzazione criminale.

Il titolo uscirà nei negozi dal 28 maggio 2020, ma è già disponibile al preordine.

Two Little Mice.

Broken Compass

Gli autori di Household, l’innovativo GDR che ha vinto il premio di miglior gioco di ruolo dell’anno durante la passata edizione di Lucca Comics & Games, hanno dato il via in questi giorni a una campagna Kickstarter per il finanziamento di Broken Compass, un GDR d’avventura che si ispira a prodotti quali la saga cinematografica di Indiana Jones e le epopee videoludiche di Uncherted e Tomb Raider.

Per maggiori informazioni sul prodotto, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato con intervista agli autori.

A questo link, invece, è possibile raggiungere la pagina del Kickstarter, sulla quale vi consigliamo di scaricare il quickstart gratuito.

Vediamo ora cosa ci riserva maggio per il mercato estero.

Chaosium Inc.

Call of Cthulhu

Per gli amanti del gioco di ruolo de Il Richiamo di Cthulhu (di cui potete leggere la nostra recensione), Chaosium questo mese propone Mansions of Madness Vol 1: Behind Closed Doors, un modulo d’avventura in formato elettronico (uscirà più avanti in cartaceo) contenente due scenari classici di Call of Cthulhu completamente aggiornati e rivisti, insieme a tre nuove avventure. Questi possono essere giocati come avventure autonome, usati come avventure secondarie di una campagna in corso o messi insieme per formare una mini-campagna che attraversa gli anni ’20.

Free League Publishing

ALIEN RPG

Free League Publishing nei giorni scorsi ha aperto i preordini per due importanti novità per il gioco di ruolo di ALIEN (di cui potete leggere la nostra recensione), che vedranno la luce nei negozi nel mese di agosto 2020.

Si tratta dell’ALIEN RPG Starter Set, una scatola contenente tutto il necessario per muovere i primi passi nel mondo del GdR di ALIEN, e dei Destroyer of Worlds, un modulo cinematografico continuazione della storia narrata in di Chariot of the Gods. Questa volta la vicenda sarà incentrata su personaggi davvero iconici nell’universo di ALIEN: i Marine Coloniali.

Green Ronin Publishing

The Lost Citadel Roleplaying Game

Green Ronin Publilshing questo mese propone The Lost Citadel Roleplaying Game, una nuova ambientazione compatibile con D&D 5a Edizione che vedrà i giocatori impersonare uno dei pochi sopravvissuti di un mondo reclamato dalla piaga dei non-morti e in cui i personaggi stessi potrebbero tornare dopo la loro morte, a tormentare gli ex compagni ancora vivi, al rifugio nell’unica città ancora esistente.