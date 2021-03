Gioco di ruolo: le uscite di marzo 2021

Eccoci nuovamente a voi per la consueta rubrica mensile dedicata alle novità del mercato del gioco di ruolo, italiano ed estero. Questo marzo 2021 , fortunatamente, si rivela essere maggiormente ricco di sorprese rispetto al mese precedente, che è stato eccessivamente parco di novità.

Bando agli indugi e vediamo dunque quali sono i nuovi titoli di questo marzo 2021, proposti sul mercato nazionale ed estero del gioco di ruolo da vari editori del settore, cominciando come sempre dalle novità italiane.

Wyrd Edizioni

Shadow of the Demon Lord

In questo marzo 2021, Wyrd Edizioni presenta un prodotto molto atteso per il gioco di ruolo dark fantay Shadow of the Demon Lord, GdR in cui i personaggi dei giocatori vivono gli ultimi giorni della loro terra, dinnanzi ad una civiltà che sta cadendo in rovina.

Filosofia Occulta, questo il titolo del nuovo manuale in uscita, apre le porte dell’oscurità e scatena oltre ottocento incantesimi nel gioco. Con nuove opzioni per le trentanove tradizioni esistenti, più la nuovissima tradizione Pazzia, questo volume è una scelta imperdibile per i fan di questo gioco di ruolo. Inoltre, Filosofia Occulta fornisce oltre venti nuovi percorsi per esperti, quaranta nuovi percorsi maestri e un nutrito gruppo di creature deliziosamente adatte a evocazione e controllo.

Filosofia Occulta è al momento disponibile in preordine sul sito dell’editore, l’uscita delle copie cartacee è prevista per il giorno 26 marzo.

Need Games!

In questo mese di marzo 2021, la casa editrice Need Games! porta sul mercato italiano del gioco di ruolo un nutrito numero di novità, vediamole insieme.

La Leggenda dei Cinque Anelli: Il Gioco di Ruolo

Due sono i prodotti in uscita in questo mese per il gioco di ruolo fantasy orientale de La Leggenda dei Cinque Anelli. Corti di Pietra è un manuale d’espansione che si focalizza sui possenti castelli del Rokugan e sulle loro corti: i centri del governo e della politica nell’Impero. Qui i cortigiani complottano e tramano per distruggere i propri nemici: ogni falso sorriso nasconde un inganno e ogni ombra letali spie e assassini. Corti di Pietra descrive in dettaglio questi insidiosi campi di battaglia fatti di parole e intenzioni, così come i cortigiani che delineano il futuro dell’Impero e i loro agenti shinobi. In questo manuale per La Leggenda dei Cinque Anelli: Il Gioco di Ruolo, è possibile trovare una grande quantità di informazioni per gestire giochi di politica e intrighi, nonché informazioni approfondite sul clan della Gru.

L’Abbraccio dell’Inverno è l’avventura pensata appositamente per integrarsi con il volume qui sopra descritto e introduce i giocatori ai pericoli delle politiche di cortesebbene non dovranno fare attenzione soltanto agli accordi complicati e ai pettegolezzi velenosi. Man mano che le varie trame giungono a compimento, i personaggi scopriranno che una parola sussurrata può essere letale quanto la lama di una katana

Warhammer Fantasy Role-Play

Per la quarta edizione del gioco di ruolo grim fantasy ambientato nel Vecchio Mondo di Warhammer Fantasy Role-Play, in questo marzo 2021 Need Games! presenta tre attesissime uscite e una pregevole edizione da collezione.

Il Nemico Dentro Vol. I – Il Nemico nell’Ombra è il primo volume della Director’s Cut, rivista e aggiornata, de Il Nemico Dentro, una delle più celebri campagne mai scritte per il gioco di ruolo Warhammer Fantasy Role-Play. Il Nemico nell’Ombra è l’inizio di una serie di cinque avventure che ha ispirato generazioni di giocatori. Questo volume include commenti sagaci, humor nero, astuti suggerimenti su come modificare la campagna e una guida completa a Bögenhafen, piena di luoghi interessanti da visitare ed esplorare.

Il Compendio al Nemico nell’Ombra è una guida indispensabile per la prima parte dell’epica campagna de Il Nemico Dentro. Questa guida è ricca di regole aggiuntive, personaggi non giocanti, avvincenti agganci per avventure e saggi consigli per GM sia novizi che veterani. È lo strumento perfetto per portare Il Nemico Dentro e altre avventure di Warhammer Fantasy Role-Play a un livello superiore. Include, inoltre, nuove regole, la nuova Carriera di Magus del Culto di Tzeentch, tre classici incontri e L’Affare del Gioiello Nascosto, un drammatico racconto di eroismo e intrighi.

Entrambi questi manuali, infine, sono disponibili in una pregevole edizione da collezione munita di slipcase e copertine variant, oltre a tutta una serie di altri deliziosi dettagli.

Avventure a Ubersreik offre sei scenari per Warhammer Fantasy Roleplay, ambientati nel Ducato di Ubersreik. Possono essere giocati come singole avventure, inseriti in una campagna esistente o uniti in un’unica campagna alla scoperta del Ducato di Ubersreik. Per aiutare a collegare le avventure tra loro, i Master potranno trovare suggerimenti specifici, machiavellici espedienti e pericolose minacce. Sono incluse anche opzioni per giocare con personaggi più esperti, così da rendere ancora più letali le tetre e perigliose avventure.

Asmodee Italia

Dungeons & Dragons

Per Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo, in questo mese di marzo 2021 la casa editrice Asmodee Italia porta nei negozi l’attesissimo manuale d’ambientazione Eberron. Questo libro contiene tutti gli strumenti necessari per permettere ai giocatori e al Dungeon Master di sfidare il mondo di Eberron, inclusi la classe di personaggio dell’artefice (un maestro delle invenzioni magiche) e mostri generati da antiche forze guerrafondaie.

Narrattiva

Viewscream

ViewScream combina improvvisazione teatrale, gioco di ruolo, LARP. storytelling interattivo e gioco di strategia in una singola, eccitante esperienza. Si tratta di un gioco di ruolo “live action” la cui prima edizione risale al 2013. Si tratta di un gioco progettato appositamente per essere fruito attraverso un software per videochat come Zoom, Skype o Google Meet. Un gioco che sfrutta il media come mezzo integrato nel gioco, invece di “sopportarlo” o tamponarne le limitazioni.

Vediamo ora cosa ci riserva dicembre per il mercato estero.

Wizards of the Coast

Dungeons & Dragons

Per Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo, in questo mese di marzo 2021 Wizards of the Coast lancia sul mercato estero del GdR il manuale Candlekeep Mysteries.

Candlekeep Mysteries è una raccolta di diciassette brevi avventure autonome di D&D, progettate per personaggi di livello 1-16. Ogni avventura inizia con la scoperta di un libro e ogni libro è la chiave di una porta, dietro la quale attendono pericolo e gloria. Queste avventure possono essere eseguite come sessioni one-shot, collegate a una campagna esistente dell’ambientazione Forgotten Realms o adattate per altre ambientazioni. Questo volume include anche una mappa formato poster della fortezza-biblioteca e descrizioni dettagliate di Candlekeep e dei suoi abitanti.

Modiphius Entertainment

Achtung! Cthulhu 2D20

In questo mese di marzo 2021, la casa editrice Modiphius Entertainment lancia sul mercato estero del GdR la nuova edizione di Achtung! Cthulhu, aggiornandola al sistema 2D20. Per chi non dovesse esserne a conoscenza, Achtung! Cthulhu è un’ambientazione per i giochi di ruolo lovecraftiani durante la Seconda guerra mondiale, che consente ai giocatori di scoprire la verità dietro l’influenza maligna dei Miti sulla macchina da guerra nazista, mentre il conflitto dilaga per il mondo durante il periodo 1939-1945.

Con questa nuova edizione 2D20, questo titolo diviene definitivamente un gioco a sé, sebbene siano presenti al suo interno tutta una serie di tabelle di conversione per renderlo compatibile con altri prodotti legati ai Miti, come ad esempio Il Richiamo di Cthulhu.

Achtung! Cthulhu è al momento solo preordinabile presso il sito dell’editore, cosa che permette di possedere immediatamente il PDF del manuale del giocatore, ma è possibile scaricare gratuitamente il quickstart delle regole.