Gioco di ruolo: le uscite di ottobre 2020

L’autunno è ormai entrato nella nostra quotidianità e il clima più freddo invoglia a rintanarsi in casa con qualche amico e intavolare qualche bella sessione di gioco di ruolo. Questo mese di ottobre 2020, però, è un po’ avido di novità, sia sul mercato nazionale sia su quello estero.

Tuttavia, gli appassionati di questo magnifico hobby potranno comunque trovare qualche uscita interessante, andiamo dunque a vederle insieme.

Giochi Uniti

Pathfinder 2

Per la seconda edizione del celebre gioco di ruolo fantasy Pathfinder, Giochi Uniti, in questo mese di ottobre presenta ben due prodotti: il Bestiario e La Collina dei Cavalieri Infernali.

Nel Bestiario sarà possibile trovare quattrocento tra i più feroci avversari tipici del genere fantasy. Si tratterà di un enorme compendio sulle creature più popolari e più comunemente incontrate nel mondo di Pathfinder e spazierà dai mostri classici, come orchi, draghi e vampiri, a nuovi orrori come, gli orribili nilith e i tricefali mukradi Infine un ampio spazio sarà dedicato ai servitori che possono essere richiamati dai convocatori di qualsiasi allineamento.

La Collina dei Cavalieri Infernali, invece, sarà il primo capitolo della Saga dell’Era delle Ceneri. In questa avventura completa per personaggi dal 1° al 4° livello, qualcosa di terribile sta portando il mondo verso un evento apocalittico, e spetterà ai personaggi dei giocatori porre fine alla questione prima che inizi.

Pathfinder

Per la prima edizione del gioco di ruolo fantasy Pathfinder, in questo mese di ottobre Giochi Uniti propone L’inferno giunge a Westcrown, un’avventura adatta a personaggi di 15° livello che concluderà la Saga della Vendetta dell’Inferno. Oltre all’avventura, questo manuale conterrà anche un articolo sull’amministrazione della città di Westcrown sotto il governo della Rivendicazione Gloriosa e consigli e suggerimenti su come espandere la propria campagna dopo la conclusione di questa Saga.

Starfinder

Per il gioco di ruolo fantascientifico Starfinder, Giochi Uniti per questo ottobre 2020 lancia sul mercato l’Archivio degli Alieni 2, una raccolta di nuove creature, molte delle quali non sono pensate unicamente come avversari da affrontare, ma hanno delle regole che permettono ai giocatori di impersonarle. Questo manuale contiene oltre 100 bizzarre forme di vita, sia classiche che nuove, più di una dozzina di razze giocabili, una nuova tecnologia aliena e nuove regole per il polimorfismo magico e innesti di archetipi ambientali per adattare le creature rapidamente.

Raven Distribution

Il Richiamo di Cthulhu

Sebbene fosse ne fosse prevista l’uscita per il mese scorso, per il gioco di ruolo horror più famoso al mondo, Il Richiamo di Cthulhu (di cui potete leggere la nostra recensione), in questo ottobre 2020 Raven Distribution porta sui tavoli da gioco degli appassionati il manuale di avventure Le Case della Follia – Vol. 1: Dietro porte chiuse (di cui potete leggere la nostra recensione dell’edizione in lingua originale).

Si tratta di un manuale che contiene ben cinque scenari, tutte ambientate negli anni Venti, ed è la riedizione di un modulo d’avventura storico, pubblicato per la prima volta nel 1990. Solo due scenari tra i cinque presenti sono però ripresi dal passato (aggiornati alla settima edizione del GdR), mentre i rimanenti tre sono del tutto nuovi. Le Case della Follia – Vol. 1: Dietro porte chiuse è giocabile anche con il Set introduttivo de Il Richiamo di Cthulhu (di cui potete leggere la nostra recensione). In uscita a settembre inoltrato, Le Case della Follia – Vol. 1: Dietro porte chiuse è già preordinabile online.

Need Games!

Teens in Space

Per questo mese di ottobre 2020, Need Games! ha annunciato l’uscita, in occasione di Lucca Comics & Games, del gioco di ruolo Teens in Space di Renegade Game Studios e Hunters Entertainment. Aggiudicatosi il premio Origins Awards 2020 come miglior gioco di ruolo dell’anno, Teens in Space è un GdR di spericolate peripezie nello spazio profondo adatto a giocatori di tutte le età. Basato sul sistema Powered by Kids on Bikes, il manuale includerà tutte le regole per iniziare a giocare e creare le proprie avventure.

In uscita a fine mese, il manuale sarà in formato A5 e conterrà 126 pagine a colori, rilegato in brossurato.

Asmodee Italia

Dungeons & Dragons

Sebbene fosse ne fosse prevista l’uscita per il mese scorso, Asmodee Italia, per questo ottobre 2020, propone un attesissimo manuale per Dungeons & Dragons: Guida di Volo ai Mostri. Il manuale si presenta come un lavoro corale in cui i due più celebri personaggi dei Forgotten Realms, Volo ed Elminster, illumineranno i profani sulle creature più comuni e su quelle meno conosciute di questa storica ambientazione di D&D.

Oltre a esplorare le storie di numerosi mostri, questo libro presenterà ai giocatori anche le regole per interpretare una vasta gamma di nuove razze, tra cui gli angelici aasimar e i felini tabaxi. Sono inoltre incluse le statistiche di gioco di dozzine di mostri, alcuni originali e altri tratti dal passato del gioco

Vediamo ora cosa ci riserva agosto per il mercato estero.

Wizards of the Coast

Dungeons & Dragons

Per questo mese di ottobre 2020, Wizards of the Coast propone un attesissimo manuale per l’ambientazione Ravenloft di Dungeons & Dragons: Curse of Strahd Revamped. In uscita il giorno 20 ottobre 2020, Curse of Strahd Revamped è uno dei prodotti di Dungeons & Dragons più popolari di tutti i tempi, riedito in una nuova veste deluxe e suddiviso in tre parti:

un’avventura rilegata di 224 pagine per personaggi di livello 1-10 ,

rilegata di 224 pagine , Creatures of Horror , un libretto di 20 pagine contenente i nuovi mostri che compaiono nell’avventura,

, un libretto di 20 pagine contenente i nuovi mostri che compaiono nell’avventura, Tarokka Deck, un libretto di 8 pagine relativo al mazzo di tarocchi.

Oltre a tutto ciò, questo boxed set dalla forma di bara conterrà anche uno Schermo del Master, un mazzo di Tarocchi da 54 carte, mappe, poster e cartoline illustrate.

Curse of Strahd Revamped non è al momento disponibile per il preordine online sugli store italiani.

Arc Dream Publishing

Delta Green

Per il gioco di ruolo horror Delta Green (di cui potete leggere la nostra recensione), la casa editrice Arc Dream Publishing in questo ottobre 2020 propone Delta Green: Lover in the Ice, un modulo d’avventura in cui gli Agenti interpretati dai giocatori dovranno vedersela con gli strascichi di una vecchia operazione dell’Agenzia, in una cittadina investita da una tormenta di neve.