Pasqua e Pasquetta: dieci giochi da tavolo veloci per passare il tempo in famiglia

La Pasqua è ormai alle porte, tempo da passare in compagnia dei familiari, tra un uovo di cioccolato e qualche sfiziosa pietanza. E cosa c’è di meglio, tra un film e una serie tv, che fare qualche partita a un veloce ma divertente gioco da tavolo? Ecco dunque che i filler ci vengono in aiuto!

Ma cos’è un filler? Per chi non masticasse il gergo del mondo dei boardgame, un filler altro non è che un gioco in scatola le cui partite hanno una durata media molto bassa, al massimo trenta minuti o poco più, e che pertanto assolve bene alla funzione di “riempitivo” o “tappabuchi”. Insomma, il tipo di passatempo perfetto da intavolare in un attimo e che aiuta a trascorrere quei momenti in cui non c’è tempo o voglia di allestire un titolo più corposo.

Attenzione, però! Breve non vuol dire stupido o banale: la maggior parte dei filler è in grado di restituire un’esperienza ludica piuttosto profonda e divertente. Andiamo, quindi, a dare un’occhiata a una decina di titoli filler, tra novità e giochi meno recenti.

Cartographers

Cartographers, pubblicato in Italia da Raven Distribution, è un filler che saprà divertire le famiglie e, viste le dimensioni ridotte, potrà accompagnare i giocatori più incalliti anche in trasferte e viaggi. Si tratta di un gioco paper-and-pencil, cioè un titolo in cui i giocatori, muniti di carta e penna, dovranno cartografare il Regno di Nalos per conto della Regina Gimnax. Le regole sono semplici, il gioco è composto da solo quarantuno carte ma la profondità strategica è decisamente intrigante; imparare a giocare al meglio non sarà facile.

In Cartographers i giocatori competono per guadagnare il maggior numero di stelle reputazione vergando le proprie mappe. Le mappe vengono tracciate sulla base delle carte esplorazione pescate, stagione dopo stagione, e in funzione delle carte punteggio estratte. I cartografi in erba dovranno disegnare i migliori pattern di terreni per ottenere quanti più punti possibile. Precisione e colpo d’occhio saranno necessari per abbozzare la mappa vincente.

Cartographers è un gioco indicato da uno a cento giocatori dai dieci anni in su. Ogni partita avrà una durata di circa 30-45 minuti.

Pandemic: Reazione Rapida

Pandemic: Reazione Rapida, pubblicato nel nostro Paese da Asmodee Italia, è un velocissimo gioco da tavolo cooperativo di produzione risorse, basato sul lancio di una riserva di dadi, il cui l’azione si svolge interamente in tempo reale.

In questo titolo, i giocatori si troveranno a prestare soccorso a tutta una serie di diverse città sparse per tutto il globo e sull’orlo del disastro, fornendo loro le risorse di cui hanno bisogno per poter sopravvivere e arrestare la crisi che stanno affrontando. I giocatori ricopriranno il ruolo di un membro dell’Unità Anticrisi, una task force internazionale formata da dottori e specialisti ai massimi livelli creata dalle varie nazioni mondiali per fare fronte alla minaccia che le catastrofi naturali rappresentano per l’umanità.

Dotati di un aereo cargo militare riadattato a laboratorio e a centro di produzione volante, i giocatori dovranno preparare in volo le cinque tipologie di scorte essenziali per la sopravvivenza – Cibo, Vaccino, Acqua, Energia e Pronto Soccorso – e fornire assistenza immediata alle città di tutto il mondo.

Pandemic: Reazione Rapida vedrà collaborare da due a quattro giocatori dai dieci anni in su in una spasmodica lotta contro il tempo per salvare l’umanità. In questo titolo, rapidità di pensiero, capacità decisionali e pianificazione strategica la faranno da padroni.

Salta Salta Coniglietto

Nelle festività in famiglia non bisogna di certo scordarsi dei più piccoli, anche loro hanno il diritto di divertirsi, soprattutto durante i noiosi e lunghissimi pranzi delle festività. Ecco che veniamo loro in aiuto, proponendo anche un gioco velocissimo da intavolare e pensato appositamente per i più piccini.

Salta Salta Coniglietto è un gioco da tavolo, pubblicato in Italia da dV Giochi nella collana Primi giochi, ideato espressamente per far muovere i primissimi passi nel bellissimo mondo dei giochi analogici ai bambini di età ampiamente prescolare. Questo titolo è infatti indicato per una fascia di età dai tre anni in su ed è in grado di far divertire da due a cinque giocatori.

È un incantevole giorno di primavera, ma da poco purtroppo è iniziato a piovere. La tana dei conigli si sta pian piano riempiendo d’acqua e le povere bestiole si stanno bagnando le zampe. Decidono allora di correre verso le uscite per andare fuori in cerca di un altro riparo. Sarà compito dei piccoli giocatori correre in soccorso dei simpatici coniglietti e aiutarli a uscire dalla propria tana, in un gioco divertente ed educativo, realizzato con splendidi materiali naturali. Si consiglia, almeno per le prime partite, la presenza di un giocatore adulto che aiuti i più piccini ad apprendere le regole.

Shy Monsters

Shy Monsters, pubblicato in Italia da GateOnGames, è un gioco da tavolo velocissimo, un filler asimmetrico per due giocatori in cui un Eroe e un Signore Oscuro cercheranno di avere la meglio l’uno sull’altro, a colpi di bluff e deduzioni.

In questo dinamico titolo le cui partite durano all’incirca dai dieci ai venti minuti, il giocatore che veste i panni del Signore Oscuro dovrà allestire un dungeon mortale pieno di mostri con lo scopo di far terminare prematuramente la vita dell’Eroe. Questi mostri, però, sono molto timidi e perché siano efficaci sarà necessario posizionarli secondo le loro personali inclinazioni. Il giocatore che interpreta l’Eroe, invece, dovrà riuscire a fuggire incolume da tutti e tre i livelli che compongono il mortale sotterraneo, potendo dare affidamento solo a un paio di Azioni Speciali per livello.

Con una confezione piccolissima e facilmente trasportabile, una meccanica di gioco semplice ma che fa del bluff e del ragionamento deduttivo i suoi punti di forza, Shy Monsters è il gioco perfetto per intavolare velocissime sfide tra amici o perché no, anche un piccolo torneo. Nominalmente consigliato per un pubblico dai quattordici anni in su, può benissimo essere giocato anche dai più giovani e da chi si avvicina al mondo del gioco per la prima volta.

Crypt

Crypt, anch’esso edito da GateOnGames, è un gioco filler di set collection e piazzamento dadi con elementi di push your luck per uno – quattro giocatori. Nelle vesti di eredi del defunto Re, i giocatori invieranno i propri servitori nella cripta in cui è stato sepolto per recuperarne i tesori e aumentare la propria fortuna, in un gioco semplice da imparare e veloce da giocare: ogni partita, infatti, ha una durata media di soli venticinque minuti.

Anche se caratterizzato dalla presenza molto forte dell’elemento fortuna e da una marcata interazione diretta tra giocatori il prodotto si rivela comunque come un gioco molto tattico, in cui bisogna continuamente adattare la propria strategia a quello che succede sul tavolo, turno dopo turno, ed in cui ci si diverte proprio a mettere i bastoni tra le ruote agli avversari.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una confezione dalle ridotte dimensioni e facilmente trasportabile che, unitamente a un regolamento molto semplice e che offre anche alcune varianti di gioco, compresa la modalità in solitaria, lo rendono un prodotto perfetto da affrontare in compagnia sia per i giocatori più smaliziati e sia per i neofiti in cerca di qualcosa di nuovo. Dai quattordici anni in su.

Spyfall – Doppio Gioco

Spyfall – Doppio Gioco, pubblicato da dV Giochi, è un velocissimo filler in cui da tre a dodici giocatori dovranno cimentarsi in una sfida uno contro tutti fatta di bluff e deduzioni in cui il livello di interazione tra i partecipanti sarà elevatissimo ed il tempo scorrerà inesorabile. Il tutto in partite della durata media di sei – dieci minuti.

In Spyfall – Doppio Gioco i giocatori vestiranno i panni di agenti in incognito, col compito di riunirsi in un luogo segreto e individuare l’unico infiltrato non invitato. Purtroppo per loro nessuno potrà essere certo dell’identità degli altri presenti; i partecipanti saranno chiamati a mettere in scena un delicato balletto di domande e risposte che dovrà portare allo scoperto il traditore senza rivelare dove si tiene la riunione.

Spyfall – Doppio Gioco è un prodotto perfetto per ogni tipologia di giocatore, dai dieci anni in su; è l’ideale per chi voglia passare dei momenti di ilarità e divertimento con un gioco che riesce ad essere coinvolgente senza essere impegnativo. L’esiguo spazio necessario per giocarci e le ridotte dimensioni della confezione lo rendono perfetto per essere portato e intavolato ovunque.

Onitama

Onitama, edito da Raven Distribution, è un gioco filler per due giocatori in cui due scuole di arti marziali si affronteranno per scoprire quale delle due è superiore, in partite della durata di circa quindici minuti. Una tattica scacchistica, unita ad una attenta analisi delle possibilità di movimento dell’avversario, fanno di questo gioco una vera sfida per strateghi esigenti.

Una plancia a scacchiera arrotolabile, cinque pezzi (un maestro e quattro allievi) per parte, una manciata di carte per dirimere il movimento dei pezzi e due diverse condizioni di vittoria rendono questo titolo un piccolo gioiello di strategia dall’alto livello di ragionamento, in un susseguirsi di mosse e contromosse.

La scatola minimale e l’esiguo spazio di gioco richiesto lo rendono perfetto per essere giocato ovunque, persino in treno o in aereo. Con un regolamento è semplice ma dall’alto livello di strategia, Onitama è un prodotto fruibile da un pubblico dai dieci anni in su e saprà regalare ore di divertimento sia ai giocatori più esperti che ai neofiti del gioco da tavolo.

Bears vs Babies

Bears vs Babies, edito da Asmodee Italia, è un filler dall’alto impatto goliardico in cui da due a cinque giocatori dovranno costruire un esercito di orsi (e altri mostri) per divorare il maggior numero di terribili bebé pronti ad attaccarli. Ovviamente, ogni giocatore potrà giocare tiri mancini nei confronti dei propri avversari, così da ostacolarli e risultare vincitore.

Bears vs Babies è un gioco veloce e divertente, con partite della media di venti minuti, che permette di costruire mostri davvero molto, molto strani ed esilaranti e metterà i giocatori davanti a dei bebè davvero orrendi.

Forte di una confezione davvero particolare, tutta pelosetta, è un titolo adatto a giocatori dai dieci anni in su, che siano neofiti che si stanno affacciando a questo vasto mondo o giocatori più navigati. Può risultare ripetitivo se giocato spesso, in quanto le dinamiche non permettono partite molto diverse tra loro.

Exploding Kittens

Exploding kittens, anch’esso pubblicato da Asmodee Italia, è un gioco di carte filler per due – cinque giocatori in cui gatti esplosivi, puntatori laser e vignette dissacranti e divertenti la faranno da padrone.

Scopo del gioco sarà sopravvivere a quella che ricorda una sorta di roulette russa a base di gattini che si fanno esplodere. Ogni turno i partecipanti potranno giocare le carte della loro mano, in modo da favorirsi od ostacolare gli avversari, e pescare una carta: se questa dovesse essere un gattino esplosivo e si è sprovvisti di una carta per disinnescarlo, il felino detonerà e il giocatore sarà eliminato.

L’esigua durata delle partite, circa quindici minuti, e la semplicità del regolamento lo rendono un gioco adatto a un pubblico dai sette anni in su e grazie al suo humor dissacrante e demenziale saprà donare una montagna di divertimento a tutte le tipologie di giocatore, nonostante il fattore strategia sia a livelli basici.

Go Nuts for Donuts

Go Nuts for Donuts, edito da Uplay.it Edizioni, è un gioco di carte filler di set collection in cui da due a sei giocatori dovranno accaparrarsi più ciambelle e dolcetti possibili attraverso un attento bilanciamento di strategia, scelte oculate e un pizzico di fortuna.

Ogni turno verranno messe a disposizione al centro del tavolo una serie di ciambelle, ciascuna con bonus diversi in grado di garantire punti al termine della partita. I giocatori potranno utilizzare un set di carte numerate per “prenotare” segretamente un particolare dolcetto e poterlo così raccogliere alla fine del turno. Se la ciambella è contesa da più giocatori, però, viene scartata.

Tanti dolcetti colorati, una bellissima scatola in metallo e un regolamento semplice ma coinvolgente rendono questo titolo per giocatori dagli otto anni in su un gioco perfetto da intavolare con gli amici per velocissime partite dal ritmo serrato e coinvolgente di venti minuti di media.