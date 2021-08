Given: il primo video promozionale dell’OVA

Il canale YouTube ufficiale dell’etichetta di anime BL BLUE LYNX ha finalmente svelato il primo video promozionale dell’OVA di Given, adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da Natsuki Kizu. pubblicato in Italia dalla Flashbook Edizioni.

Given: quello che sappiamo dell’OVA

L’OVA di Given si intitola Given: Uragawa no Sonzai (Given: The One on the Flip-Side) e sarà reso disponibile in Giappone in un DVD allegato al settimo volume del manga il 1 dicembre 2021.

Given: Uragawa no Sonzai si concentra sugli eventi riguardanti Mafuyu Satou e Ritsuka Uenoyama che si sono verificati a metà inverno e all’inizio dell’estate che non sono stati rappresentati in Given the Movie, film sequel della serie anime omonima e disponibile sottotitolata su Crunchyroll.

Questo il video promozionale:

Given: manga, anime e live-action

Given è un manga shōnen’ai scritto e illustrato da Natsuki Kizu. L’opera è stata inizialmente serializzata sulla rivista bimestrale di manga Cheri+ a partire dal 2013 per poi essere successivamente racchiusa in diversi volumi a sé stanti.

In Italia, Given è edito dalla Flashbook a partire dal 2017.

Uenoyama trova ormai noiosi sia il basket, che la musica, mentre in precedenza li amava entrambi. Un giorno a scuola si imbatte in Mafuyu, intento a sonnecchiare su una scala abbracciato ad una chitarra dalle corde rotte. Uenoyama lo aiuta ad accordarla e, dal momento in cui mette le mani su quella chitarra, in Mafuyu scatta una scintilla, ne rimane completamente folgorato, tanto da chiedergli di aiutarlo ad imparare a suonare quello strumento. Quale sarà la risposta di Uenoyama?

Il manga è stato adattato in un audio drama a partire dal 2016 e successivamente in una serie televisiva anime di 11 episodi trasmessa su Crunchyroll nell’estate del 2019.

Given è considerato da molti fan e critici come una delle migliori serie anime uscite nel 2019, in gran parte grazie alla sua onestà e complessità emotiva, alle immagini e all’audio eccellenti, e ai personaggi ben sviluppati che sono coppie apertamente gay.

La serie è stata seguita da un film, Given The Movie, il 3 febbraio 2021, sempre distribuito da Crunchyroll.

Grandi appassionati di musica, Akihiko Kaji e Ugetsu Murata continuano a vivere insieme nonostante abbiano deciso di porre fine alla loro relazione amorosa. Un giorno, però, il primo preferisce andarsene altrove. Dopo aver lasciato la casa del suo ex amante, Akihiko viene ospitato dal bassista del gruppo in cui suona la batteria, Haruki Nakayama, di cui scopre di essersi innamorato.

Per quanto riguarda l’adattamento live-action, è composto da 6 episodi ed è attualmente trasmesso sul servizio di streaming su FOD di Fuji TV. Il live-action vede l’artista musicale Sanari nel ruolo di Mafuyu Sato, Jin Suzuki come Ritsuka Ueonyama mentre Kai Inowaki è Akihiko Kaji e Shuntaro Yanagi è Haruki Nakayama.

