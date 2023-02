In base a quanto recentemente riportato da CommicBook pare che Gleipnir, il manga seinen scritto e disegnato da Sun Takeda (che trovate su Amazon), e sugli scaffali a partire dal 2015, finirà nel corso del 2023. L’autore dovrà quindi trovare il modo di concludere la sua storia per tempo, anche se non dubitiamo affatto delle sue capacità sarà interessante vedere come chiuderà i vari archi narrativi in atto.

Avere capito bene, sembra proprio che Gleipnir, il manga di Sun Takeda, finirà coi prossimi due capitoli in uscita. Non abbiamo idea delle modalità con cui la storia andrà a chiudersi, ma la curiosità è tanta.

Per chi non lo sapesse, Gleipnir racconta la storia di Shuichi Kagaya, un liceale normalissimo e nella media che vive in una piccola città piuttosto anonima e tranquilla nel suo insieme. Quando, però, una compagna di classe (Claire Aoki) si ritrova coinvolta in un pericoloso incendio all’interno di una struttura, il giovane scopre di custodire da sempre un potere misterioso che stravolgerà per sempre la sua esistenza. A quanto pare Shuichi può trasformarsi in un gigantesco mostro peloso, una sorta di essere con le fattezze di un cane gigante e armato con un revolver. Inoltre il suo corpo è disegnato da una grande cerniera che gli segna l’intera schiena, attraverso cui Claire può decidere di entrare o meno, unendosi a lui in tutto e per tutto.

Vi ricordiamo che Gleipnir ha cominciato il suo viaggio nel mondo della serializzazione manga a partire dal 2015, approcciandosi per la prima volta con il suo pubblico sulla rivista Young Magazine the 3rd, per poi comparire, dal 2021, su Shin Monthly Young Magazine. Da noi, invece, è arrivato nel 2018 in 12 volumi grazie a Panini Comics/Planet Manga. In tutto questo è stato realizzato anche un adattamento anime per il piccolo schermo nel 2019. Non ci resta che attendere nuovi dettagli su Glipnir.