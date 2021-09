Nel tardo pomeriggio di ieri, in occasione del suo 82° compleanno, sono stati svelati gli 8 nuovi titoli Marvel Comics che tracciano gli sviluppi editoriali e narrativi degli ultimi mesi del 2021 e dei primi mesi del 2022. Fra questi troviamo Daredevil, gli Avengers, i Fantastici Quattro, Wolverine ma anche alcuni graditi ritorni come She-Hulk e Moon Girl & Devil Dinosaur.

Questa è la timetable presentata dalla Marvel per il lancio delle nuove serie:

Sono stati inoltre forniti i primi dettagli e i team creativi coinvolti, vediamoli nel dettaglio.

Gli 8 nuovi titoli Marvel in partenza nei prossimi mesi

Devil’s Reign

Non c’è stato neanche il tempo di “piangere” la chiusura di Daredevil che Marvel lancia l’evento Devil’s Reign che riprenderà la narrazione esattamente da dove si era fermata. Chip Zdarsky e Marco Checchetto infatti contrapporranno al Sindaco Fisk i maggiori eroi dell’Universo Marvel; Fisk è infatti pronto a svelare al mondo tutti i segreti pazientemente raccolti su Daredevil, Elektra, Captain America, Iron Man, Spider-Man e i Fantastici Quattro fra gli altri facendo di New York il campo di battaglia forte della nuova squadra di Thunderbolts che ha messo insieme.

Avengers Forever

Jason Aaron e Aaron Kuder lanciano Avengers Forever una nuova serie che come protagonista l’archeologo Tony Stark, meglio noto come l’Invincibile Ant-Man! Nella speranza di salvaguardare il continuum spazio-temporale Stark si unirà ai migliori Vendicatori del Multiverso per (ri)formare I Vendicatori… gli Eroi più Potenti del Multiverso!

Timeless

Jed MacKay, Kev Walker, Joe Bennett, Mark Bagley e altri autori, non ancora annunciati, ci offriranno con Timeless uno sguardo al futuro dell’Universo Marvel quando Kang il Conquistatore si ergerà ad inedito protettore dell’Universo 616 quando una linea temporale malvagia inizierà a prendere il sopravvento. Timeless sarà probabilmente collegata alla miniserie su Kang di Jackson Lanzing, Collin Kelly e Carlos Magno attualmente in corso di pubblicazione negli Stati Uniti.

X Lives of Wolverine & X Deaths of Wolverine

Sulla falsariga di House of X e Powers of X, Benjamin Percy, Joshua Cassara e Federico Vicentini ci introducono nella Seconda Era di Krokoa in cui il passato di Wolverine incontrerà il suo futuro nelle due serie collegate X Lives of Wolverine & X Deaths of Wolverine.

She-Hulk

Jennifer Walters prova a lasciarsi il passato, e She-Hulk, alle spalle riprendendo la sua attività di avvocato nella nuova She-Hulk di Rainbow Rowell e Rogê Antônio. Quando però un amico dal passato torna per chiedere il suo aiuto, Jennifer dovrà scatenare nuovamente tutta la sua rabbia.

Fantastic Four: Reckoning War

Dan Slott, coadiuvato da Carlos Pacheco e Rachael Stott, dà finalmente vita a Fantastic Four: Reckoning War. Si tratta di un evento anticipato in più occasioni dallo scrittore in diverse testate da lui scritte per la Marvel durante la sua pluridecennale carriera: le prime avvisaglie si ebbero addirittura nel 2005 in She-Hulk quando Jennifer Walters arrivò in un possibile futuro in cui la galassia era nel mezzo di una guerra, la Terra distrutta e la razza di Uatu era perseguitata da una misteriosa entità.

Moon Girl & Devil Dinosaur

Lunella Lafayette e il suo tirannosauro torneranno nel 2022 con una nuova serie che promette di cambiare radicalmente la concezione di “Marvel Team-Up”. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli né il team creativo.

