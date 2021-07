Gli abiti ispirati alle principesse Disney da Disney, Hot Topic e Her Universe

Disney, Hot Topic, una catena di vendita al dettaglio specializzata in abbigliamento e accessori legati alla controcultura, nonché musica con licenza e Her Universe, fondato dall’attrice e imprenditrice Ashley Eckstein, nota ai fan di Star Wars come la voce di Ahsoka Tano in Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels, licenziatario per Disney/Star Wars e Marvel, BBC/Doctor Who, CBS/Star Trek, Studio Ghibli, hanno unito le forze per dare vita un’incredibile collezione di abiti femminili ispirati alle Principesse Disney.

La nuova principesca collezione Disney

In questa nuova collezione possiamo trovare stupendi abiti ispirati a Ariel, protagonista de La Sirenetta (The Little Mermaid), Tiana, protagonista de La Principessa e il Ranocchio (The Princess and the Frog), Jasmine protagonista di Aladdin e Biancaneve protagonista di Biancaneve e i Sette Nani (Snow White and the Seven Dwarfs).

Diamo un’occhiata più da vicino ai nuovi look ispirati alle Principesse Disney.

L’abito ispirato alla Principessa Ariel presenta un design con maniche a sbuffo off-the-shoulder, una stampa a conchiglia in filigrana sulla gonna e pizzo-up corsetto dettagli sulla schiena.

L’abito ispirato alla Principessa Tiana presenta un design con maniche a spalla fredda drappeggiate, una stampa musicale in filigrana sulla gonna e un corsetto con lacci sulla schiena.

L’abito ispirato alla Principessa Jasmine presenta un design con maniche drappeggiate a spalla fredda, una stampa in filigrana della lampada e del tappeto magico sulla gonna e un corsetto con lacci sulla schiena.

Infine, l’abito ispirato a Biancaneve presenta un design con maniche a sbuffo fuori dalle spalle, una stampa a mela in filigrana sulla gonna e un corsetto con lacci sulla schiena.

I preordini possono essere fatti sul sito di Hot Topic. Le taglie variano da quelle standard fino alle taglie plus e costano rispettivamente $59.90 e $64.90.

Se non l’avete ancora fatto, vi suggeriamo di recuperare il DVD di Raya e l’Ultimo Drago su Amazon!