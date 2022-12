Dopo il successo mondiale degli otto episodi della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Prime Video ha annunciato quali saranno i nuovi componenti del cast che vedremo impegnati nella stagione 2. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Gli Anelli del Potere 2, il cast e la produzione

Nello specifico, sono i sette nuovi attori che si uniscono al cast previsto per la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Si tratta di Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle, e Nicholas Woodeson. Infine, anche il ruolo del leader degli orchi Adar è stato riassegnato per la seconda stagione, e sarà interpretato da Sam Hazeldine.

Foto: ©Amazon Studios

La seconda stagione della serie è prodotta dagli showrunner ed executive producers J.D. Payne & Patrick McKay. Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill e Gennifer Hutchison sono i produttori esecutivi insieme alla co-executive producer Charlotte Brandstrom, i produttori Kate Hazell e Helen Shang e i co-produttori Andrew Lee, Matthew Penry-Davey e Clare Buxton.

La serie dei record

Gli Anelli del Potere ha ottenuto con la prima stagione un successo senza precedenti. Parlando di numeri, essa è stata vista da più di 100 milioni di persone in tutto il mondo, con la bellezza di più di 24 miliardi di minuti di streaming. Il suo successo è avvenuto sin dal suo debutto, che ha segnato la cifra record di più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno di uscita. Questo speciale numero ha così portato la serie ad essere il più grande debutto nella storia di Prime Video.

Foto: ©Amazon Studios

Tra le curiosità vi segnaliamo inoltre che proprio grazie a questa serie TV, Prime Video ha registrato un picco incredibile di nuovi abbonati, il più alto mai visto frutto della presenza di un nuovo contenuto sulla piattaforma. La serie è stata poi seguita con il proseguire della storia, conquistando sempre più fan che non aspettavano altro che poter vedere l’episodio finale. Quest’ultimo ha poi creato un vero e proprio evento culturale globale, con numerosi hashtag dedicati alla serie tra cui #TheRingsofPower e altri in trend su Twitter in 27 Paesi per un totale di oltre 426 ore nel weekend.

Le dichiarazioni dell’Head of Global Television, Amazon Studios

Vernon Sanders, Head of Global Television Amazon Studios, in merito alla produzione ha dichiarato:

Sin dalla sua uscita, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha riunito il pubblico per vivere la magia e la meraviglia della maestosa Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien. Ad oggi, la prima stagione è la prima serie Original di Prime Video in ogni territorio ed è stata vista da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, un vero successo globale che si rivolge alla natura universale di una narrazione potente. Diamo il benvenuto nella nostra ‘compagnia’ a questi meravigliosi attori e non vediamo l’ora di raccontare altre incredibili storie della Seconda Era nella seconda stagione.

Infine, nell'attesa del debutto della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere