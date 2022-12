Vernon Sanders, il capo di Global TV di Amazon Studio, ha rivelato alcune nuove informazioni su quello che il pubblico potrà aspettarsi da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, una stagione che si preannuncia come epica! Secondo quanto emerso, sembra che la nuova stagione, che farà il suo debutto sulla piattaforma Prima Video, porterà con sé infatti numerosi importanti momenti tratti dalle opere originali di Tolkien e molto altro ancora. Scopriamo insieme maggiori dettagli a a riguardo.

Più battaglie e momenti iconici

Nello specifico, secondoquanto riportato, Vernon Sanders ha annunciato durante un’intervista con Deadline che la seconda stagione del franchise sarà un susseguirsi di momenti epici che faranno la gioia di moltissimi appassionati dell’opera originale.

Gli Anelli del Potere

Vernon Sanders ha infatti confermato che le puntate di questa nuova stagione includeranno, ad esempio, battaglie più grandi e sorprendenti, con molti momenti iconici tratti dalle appendici e dai libri. Tutto questo è stato possibile grazie anche la grande capacità economica messa sul piatto della produzione e ovviamente alla capacità della team di sviluppo nel saper creare qualcosa di uno nel suo genere.

Vernon Sanders ha poi continuato le sue dichiarazioni raccontando la stagione 2 come una produzione dal ritmo veloce, dove tutti i personaggi sono già stati spiegati al pubblico e quindi dotati di una forte caratterizzazione nota al pubblico.

La stagione 2 de Gli Anelli del Potere 2 sarà epica

Non è però la prima volta che arrivano dichiarazioni circa la maestosità di questa nuova produzione che si preannuncia letteralmente come epica. Infatti, di recente, lo showrunner de Gli Anelli del Potere 2, Patrick McKay, aveva dichiarato che questa stagione sarà la più grande e la migliore in assoluto.

Gli Anelli del Potere

I motivi di tale affermazioni sono molteplici e, secondo il produttore esecutivo Lindsey Weber, sembra che uno di questi possa essere dovuto al fatto che l’identità del personaggio di Sauron sia finalmente nota a tutti, così da rendere la stagione 2 sarà più grintosa, più intensa e forse anche un pò più spaventosa. E voi, cosa vi aspettate da questa nuova stagione?

La produzione de Gli Anelli del Potere 2

Gli Anelli del Potere 2 ha visto l’aggiunta nel tema di produzione di Shameless Sanaa Hamri e Louise Hooper, così come di Charlotte Brändström, che ha diretto alcuni episodi della prima stagione. Le novità nella seconda stagione non finiscono però qui, nel cast di attori si sono aggiunti infatti Oliver Alvin-Wilson, Stuart Bowman, Gavi Singh Chera, William Chubb, Kevin Eldon, Will Keen, Selina Lo e Calam Lynch.