Per la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, non è stato confermato Joseph Mawle, l’attore che ha interpretato Adar nella serie Prime Video. Dopo essere stata ufficializzata la notizia, l’attore ha recentemente parlato di questo recasting.

Adar non sarà più interpretato da Joseph Mawle nella seconda stagione de Gli Anelli del Potere

Mawle ha scritto su Twitter i suoi auguri e il suo commento dopo che la notizia del recasting per il suo personaggio è stata ufficializzata. A sostituire il suo Adar nella prossima stagione de Gli Anelli del Potere, sarà Sam Hazeldine di The Last Duel.

Gli Anelli del Potere

Il leader degli Orchi della prima stagione ha voluto commentare così questo recasting:

Ho adorato il momento concessomi mentre esploravo la Terra di Mezzo e mi immergevo sempre più nella mitologia di Tolkien. Sono così onorato che il mio personaggio sia piaciuto. Ci tenevo molto a raccontare la sua storia. Parte dell’essere un attore implica esplorare nuovi personaggi e nuovi mondi.

Dopo, Mawle ha concluso, esprimendo il suo sostegno al cast e alla troupe de Gli Anelli del Potere, attualmente al lavoro sulla seconda stagione. Amazon Studios ha annunciato di aver riformulato il ruolo di Adar di recente, nel dicembre 2022, senza fornire una ragione per cui Mawle non sarebbe tornato.

Oltre a Hazeldine, Amazon Studios ha anche rivelato molte altre aggiunte al cast de Gli Anelli del Potere: Yasen Atour ( The Witcher ), Ben Daniels ( Jupiter’s Legacy ), Nia Towle ( Persuasion ), Nicholas Woodeson ( The Hustle ), Gabriel Akuwudike ( 1917 ) e Amelia Kenworthy ( Irl ) si uniranno tutti alla seconda stagione dell’adattamento di JRR Tolkien, in ruoli ancora da scoprire.

I nuovi volti di The Lord of the Rings: The Rings of Power non saranno nemmeno l’unica cosa che si aggiungerà nei prossimi episodi. Secondo gli showrunner JD Payne e Patrick McKay, la seconda stagione della serie Prime Video terrà conto del feedback dei fan sulla visione della Terra di Mezzo della prima stagione .

Guardi la risposta del pubblico e vedi quali personaggi amano le persone e che tipo di narrazione le commuove. Non direi che stiamo correggendo eccessivamente per niente, ma stiamo sicuramente ascoltando le risposte delle persone.

Payne e McKay hanno anche recentemente anticipato che la prossima stagione di The Lord of the Rings: The Rings of Power potrebbe presentare parti del mondo di Tolkien ignorate e inesplorate sia nei libri sia nei precedenti adattamenti. Nello specifico, Payne ha evidenziato Valinor, Rhûn e le isole vicino a Númenor come luoghi che i fan potrebbero visitare per la prima volta nella seconda stagione.