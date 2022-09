Gli Anelli del Potere ha da poco fatto il suo debutto sulla piattaforma streaming Prime Video e ha da subito fatto nascere diverse discussioni tra gli appassionati de Il Signore degli Anelli di tutto il mondo. Come spesso accade quando si parla di franchise di questo calibro, ci sono gli entusiasti e poi ci sono i detrattori. Mettere tutto d’accordo è pressoché impossibile, specie quando parte del pubblico conoscere vita, morte e miracoli dell’opera dal quale l’adattamento prende ispirazione. Il web è dunque esploso e tutti hanno detto la propria opinione, persino Elon Musk, che a quanto pare ha fatto alcune piccate critiche alla serie.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

A Elon Musk piace Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere?

Secondo quanto riportato, pare che la risposta a questa domanda sia no. Infatti, la celebrità ha espresso il suo disappunto tramite Twitter, dove ha dichiarato quello che è il suo dispiacere per la serie in questione. Più nello specifico, Elon Musk ha sostenuto che i personaggi sono antipatici, con l’esclusione di Galadriel.

Foto: ©Amazon Prime Video

Ha scritto Musk:

Tolkien si sta rivoltando nella tomba, quasi tutti i personaggi maschili finora sono codardi, stupidi o entrambi. Solo Galadriel è coraggiosa, intelligente e simpatica.

Almost every male character so far is a coward, a jerk or both. Only Galadriel is brave, smart and nice. — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022

Ovviamente, come scritto all’inizio di questo articolo, si tratta di un’opinione personale che può non rispecchiare le idee di molti altri fan. Tutto sommato, la questione relativa alle scelte fatte per il cast erano emerse già diverso tempo addietro, alle quali oggi si aggiungono quelle inerenti alla sceneggiatura.

Voi che idea vi siete fatti a riguardo? Avete analizzato ogni dettaglio di questa nuova produzione o site semplicemente stati entusiaste nell’avere la possibilità di godere di una nuova proposta dedicata all’immenso universo che porta la firma di Tolkien?