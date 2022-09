Gli Anelli del Potere episodi 1 e 2 sollevano molte domande, poiché, con Il Signore degli Anelli (trovate i libri, i film e il merchandise qui su Amazon), J. R. R. Tolkien ha solo scalfito la superficie del mondo e delle tradizioni che ha creato, e suo figlio Christopher Tolkien ha trascorso la sua vita a pubblicare gli appunti di suo padre.

Gli Anelli del Potere racconta la Seconda Era e si basa sulle note e le appendici di Tolkien. Gli Anelli del Potere episodi 1 e 2 dimostrano che Sauron non è stato sconfitto come quasi tutti credono, e diverse sottotrame introducono una serie di personaggi che conosceremo meglio nel prosieguo della narrazione.

Tuttavia, la complessità e la vastità del mondo creato da Tolkien potrebbe disorientare gli spettatori. Per questo, abbiamo raccolto in questo articolo tutto ciò che dovete sapere dopo la premiere di Gli Anelli del Potere.

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Da questo punto in poi saranno presenti alcuni spoiler su Gli Anelli del Potere, per cui vi invitiamo a procedere con la lettura con cautela.

Com’è diventato malvagio Sauron?

“Niente è malvagio all’inizio“, viene detto in Gli Anelli del Potere episodi 1 e 2, come dimostra la storia di Morgoth, una sorta di Lucifero, nella storia di Tolkien: Morgoth era un Valar (uno spirito divino) che cadde a causa del suo orgoglio. Sauron era invece un Maiar, un antico spirito creato per aiutare a plasmare il mondo. In origine il suo nome era Mairon, e il suo amore per l’ordine e la perfezione lo portò ad avvicinarsi a Morgoth, che sentiva lo avrebbe aiutato a raggiungere i suoi obiettivi. Tuttavia, le intenzioni del Vala e del Maia erano molto diverse.

Un poster de Gli Anelli del Potere

infatti, mentre Morgoth era mosso unicamente dal suo desiderio di distruzione indiscriminata, Sauron voleva invece sottomettere il mondo al suo volere, non distruggerlo. Alla fine, il potere in sé divenne il vero obiettivo di Sauron, proprio come Morgoth aveva previsto che sarebbe accaduto.

Cos’è Valinor?

Gli Anelli del Potere episodi 1 e 2 ci hanno anche mostrato le Terre Immortali di Valinor. Sembra un luogo paradisiaco, anche se non è chiaro se gli Elfi che giungono lì muoiono quando le loro forme fisiche si dissolvono. Questa descrizione così poco precisa è comunque in linea con la poetica di Tolkien, poiché l’autore stesso era riluttante a definire Valinor (e il modo in cui è possibile raggiungerlo) in termini assoluti.

immagini de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

La scena in cui Galadriel decide di non andare a Valinor è vagamente ispirata dagli appunti di Tolkien, in cui ha abbozzato più versioni della sua storia, inclusa una in cui questa scelta non viene motivata in modo chiaro. In questa versione, le sue azioni portarono Galadriel a essere bandita da Valinor, anche se questo esilio fu revocato dopo la sconfitta di Sauron nella Terza Era.

Com’è morto il fratello di Galadriel?

Nella serie, Galadriel è spinta dal desiderio di vendicare la morte di suo fratello Finrod. Stando alle sue parole, Finrod, che si era messo alla ricerca di Sauron, fu trovato prima da lui, lasciando così intendere che Finrod sia stato ucciso da Sauron in persona. Così, Galadfriel giurò di vendicarlo, portando avanti la sua missione.

Gli Anelli del Potere

Questa versione della morte del fratello di Galadriel è però molto diversa da quella riportata in alcune note di Tolkien, dove lo scrittore ci dice che Finrod andò alla ricerca dei Silmaril, ma fu catturato da Sauron. In seguito, Sauron fece attaccare Finrod e i suoi compagni, prigionieri come lui, da un lupo mannaro, spingendo Finrod a sacrificarsi uccidendo la bestia. Poiché, però, Amazon non possiede i diritti del Silmarillion, tutta la loro storia è stata saltata, salvo qualche breve accenno. Se volete conoscere un po’ meglio i Silmaril e la loro storia, vi invitiamo a leggere questo nostro articolo.

Le Terre del Sud diventeranno Mordor? E cosa ci fanno lì gli orchi?

Gli Anelli del Potere episodi 1 e 2 hanno anche mostrato agli spettatori quella che sembra essere una nuova località: le Southlands, ovvero le Terre del Sud. Amazon ha pubblicato una mappa della Terra di Mezzo nella Seconda Era prima della premiere, e ha confermato che le Terre del Sud sono destinate a diventare Mordor. Nel primo episodio della serie, gli Elfi ci raccontano che queste terre un tempo erano sterili, probabilmente a causa dell’attività vulcanica.

Gli Anelli del Potere

In seguito, però, la cenere che si era depositata sul suolo fu spazzata via dagli agenti atmosferici, in modo da rendere possibile l’assorbimento dei nutrienti; così, quella landa brulla si è trasformata, nel tempo, in una distesa di lussureggianti terreni agricoli. Tuttavia, ci sono già dei segnali che i vulcani si stiano risvegliando: alcuni terreni coltivati ​​stanno misteriosamente tornado aridi, forse a causa del rilascio di gas vulcanici.

Inoltre, nella zona sono anche presenti alcuni orchi, anche se il loro aspetto è diverso da come appare nella trilogia cinematografica del Signore degli Anelli. Ma cosa ci fanno lì? Al momento, sembra che questi orchi siano stati creati grazie all’uso della magia con lo scopo di far loro scavare dei percorsi sottoterra, e stanno anche rapendo molte persone. Probabilmente, rapiscono le persone per schiavizzarle. La regione che occupano le Terre del Sud sulla mappa mostrata da Amazon è vicina al Lago Núrnen, menzionato nel Ritorno del Re, in cui si dice che né Sam, né Frodo sapevano nulla dei grandi campi di lavoro degli schiavi a sud di un vasto regno nei pressi del Lago Núrnen. Molto probabilmente, il riferimento è proprio a questa per ora ancora misteriosa attività degli orchi nelle Terre del Sud.

Chi sono Celebrimbor e il misterioso Uomo Meteora?

Gli Anelli del Potere episodi 1 e 2 introduce anche altri personaggi, come Celebrimbor, un fabbro elfo molto conosciuto. Celebrimbor è un personaggio chiave nella serie, perché la sua fucina è stata progettata per forgiare i famigerati Anelli. Questa intenzione è già presente nel fabbro, come vediamo nell’episodio 2, in cui Celebrimbor afferma di voler creare oggetti talmente potenti da cambiare il mondo. Disgraziatamente, però, Sauron sfrutterà questa sua ambizione per perseguire i propri fini malvagi.

Un personaggio di cui, invece, sappiamo molto poco è colui che è stato definito Uomo Meteora, un misterioso individuo barbuto che non ricorda nulla di sé e del suo passato e che parla una lingua sconosciuta. A quanto pare, sta cercando una particolare costellazione, ma non ne conosciamo ancora il motivo. Per scoprire chi potrebbe essere l’Uomo Meteora e quali potrebbero essere i suoi fini, potete leggere questo nostro articolo.

Gli Anelli del Potere Uomo Meteora

Gli Anelli del Potere è disponibile per la visione in esclusiva su Prime Video dal 2 settembre. Qui trovate la nostra recensione dei primi 2 episodi della serie (l'articolo verrà aggiornato ogni settimana).