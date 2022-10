Dopo aver annunciato l’inizio delle riprese della seconda stagione de Gli Anelli del Potere, gli showrunner e gli Amazon Studios hanno rivelato un’ulteriore importante dettaglio: la data di uscita potrebbe essere prima del previsto.

Gli Anelli del Potere: la seconda stagione è già in arrivo?

Non si perde tempo negli Amazon Studios: non solo è stato già annunciato che sono iniziate le riprese della seconda stagione della serie Gli Anelli del Potere, ma Jennifer Salke, il capo degli Amazon Studios, ha affermato che il team di produzione sta lavorando rapidamente per finire il più velocemente possibile la prossima stagione.

Gli Anelli del Potere

Come ha rivelato in un’intervista a Variety, il loro desiderio è di far passare il “minor tempo possibile tra le stagioni”, senza però perdere di qualità.

Il team di produzione sta lavorando alla seconda stagione ora. Lo condivideremo col mondo il prima possibile. Vogliamo che trascorra il minor tempo possibile tra le stagioni, ma vogliamo mantenere l’asticella altrettanto alta. Quindi ci prenderemo tutto il tempo che serve. Ma c’è stata una certa urgenza nel muoversi rapidamente, motivo per cui questi ragazzi hanno scritto nonostante la loro pausa. Ci stiamo muovendo velocemente.

Non dovrebbe sorprendere questa rivelazione: le prime valutazioni Nielsen ufficiali dello show sono state recentemente pubblicate e hanno rivelato che Gli Anelli del Potere è stato in cima alle classifiche di streaming nella sua settimana di debutto, con ben 1,3 miliardi di minuti guardati solo per i primi due episodi. Con un’affluenza di pubblico così alta, ha senso che Amazon corra per offrire il prima possibile una seconda stagione, prima che l’interesse cali.

Con Amazon Studios intenti a velocizzare la produzione, la seconda stagione de Gli Anelli del Potere potrebbe essere presentata in anteprima molto prima del previsto. Considerando i costi di produzione, probabilmente non sarà pronto per andare in onda prima della fine del prossimo anno. Ma una data di uscita verso Novembre/Dicembre 2023 sarebbe comunque una svolta straordinariamente rapida per una serie così “esigente”, considerando che Amazon si era impegnata per cinque stagioni con la serie, per un valore di almeno $1 miliardo, rendendolo la serie tv più costosa mai realizzata.