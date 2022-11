Gli Anelli del Potere e le classi di D&D hanno diversi punti di contatto: infatti, ogni personaggio ha delle caratteristiche che lo accomunano a una o più classi di Dungeons and Dragons, e i giocatori fan della serie e delle opere di J. R. R. Tolkien possono creare i propri personaggi giocanti ispirandosi ai personaggi principali della serie, usando anche una combinazione di sottoclassi, talenti e background, per dare vita a personaggi che siano il più possibile simili a quelli presenti negli Anelli del Potere. Per una visione d’insieme più completa, vi consigliamo la lettura della nostra recensione dell’intera prima stagione degli Anelli del Potere.

Gli Anelli del Potere: le classi di D&D dei protagonisti

Guerriero Campione: Tar-Míriel

C’è ancora molto da sapere e da vedere riguardo Tar-Míriel, la regina reggente di Númenor, una grande città umana, ma è senza dubbio già evidente che sia una leader astuta e dalla volontà ferrea. In quanto regina, in D&D sarebbe opportuno che avesse una storia di background da Nobile.

Poiché la regina reggente Míriel è caratterizzata da equilibrio e forza, sarebbe di certo un Campione, ovvero un archetipo del Guerriero. Sarebbe utile anche fornirla del talento Condottiero Ispiratore, che è molto utile per supportare gli alleati in battaglia. Questo anche uno dei migliori talenti di D&D 5e per i Guerrieri, per cui potrebbe essere comunque un’opzione valida da tenere in considerazione. Anche se gli spettatori degli Anelli del Potere non l’hanno ancora vista in combattimento, si aspettano di certo imprese grandiose ed eccitanti da lei!

Signore della Guerra: Galadriel

Diversamente da quanto abbiamo appena detto riguardo Tar-Míriel, abbiamo già avuto modo di vedere che Galadriel è una formidabile combattente, nonché una leader ferrea e una fine pensatrice. Infatti, l’abbiamo vista guidare i suoi alleati nella battaglia e combattere al loro fianco, e così ha dimostrato di essere un valido comandante, sul campo di battaglia. Per queste ragioni, riassume alcune delle caratteristiche principali del Signore della Guerra, che è anche fra le classi di D&D 5e con le migliori abilità di combattimento. Questa classe permette, infatti, di avere a propria disposizione molte manovre di combattimento, che la rendono davvero temibile in battaglia!

Foto: ©Amazon Prime Video

Va inoltre sottolineato come Galadriel sia rimasta traumatizzata dalle sue esperienze con Sauron, per cui la storia più adatta a lei potrebbe essere il background homebrew (ovvero non ufficialmente presente nei manuali di D&D) del Cacciatore di Mostri, che le conferirebbe una comprensione più profonda del suo nemico. Inoltre, la tenacia con cui si impegna anima e corpo a dare la caccia al discepolo di Morgoth le varrebbe di certo il talento Uccisore di Maghi. In Dungeons and Dragons, questo talento consente ai giocatori di effettuare un attacco in mischia quando un mago inizia a eseguire un incantesimo, dando loro anche vantaggio sui tiri salvezza contro quegli stessi incantesimi.

Arciere Arcano: Arondir

Arondir si dimostra uno dei personaggi più attenti agli avvenimenti che lo circondano, forte anche della sua vista da Elfo; infatti, intuisce immediatamente che qualcosa che non va a Hordern, il piccolo villaggio creato appositamente per la serie nelle Terre del Sud, in cui vivono Bronwyn e suo figlio Theo. Per le sue spiccate abilità di Sopravvivenza, Investigazione e Percezione, sarebbe un ranger di cacciatori, anche se il suo lignaggio elfico potrebbe renderlo un validissimo Arciere Arcano, una sottoclasse del Ranger per cui è richiesta esplicitamente l’appartenenza alla razza elfica o, quantomeno, di essere un mezzelfo.

Dal momento che fa rapporto alla torre di guardia di Hordern, potrebbe avere un backgound del Soldato o quello homebrew della Guardia Cittadina, l’ultimo dei quali potenzia la competenza di abilità Investigazione. Dato che è un arciere, trarrebbe beneficio dal talento Tiro Preciso, tra i migliori per i Ranger di D&D 5e.

Druido del Circolo dei Sogni/Chierico del Dominio della Natura: Bronwyn

Dal momento che vive in uno dei piccoli insediamenti rurali delle Terre del Sud, Bronwyn ha un legame speciale con la natura e la vita contadina. È anche la guaritrice del villaggio, poiché riesce a creare delle misture a base di erbe per aiutare chiunque ne abbia bisogno, siano essi Uomini, Elfi o animali. Per queste ragioni, potrebbe essere un Druido del Circolo dei Sogni o un Chierico del Dominio della Natura, anche se non sembra avere convinzioni religiose specifiche.

In particolare, sarebbe molto utile per lei il talento Guaritore, derivante dai suoi anni di esperienza come unica abitante del villaggio dotata di conoscenze mediche. Per quanto riguarda, invece, il suo background, una buona scelta potrebbe essere quello da Eremita, poiché lei e suo figlio Theo vivono da soli e in mezzo alla natura.

Mago Incantamento: Elrond

Nei primi episodi degli Anelli del Potere, Elrond parla della sua sincera e profonda ammirazione per Celebrimbor, il celebre fabbro che, nell’ultimo episodio della prima stagione della serie, crea gli Anelli degli Elfi, e il padre stesso di Elrond, Eärendil, incaricò suo figlio di aiutare l’abile artigiano. Così, Elrond dimostra la sua intelligenza e la sua fine astuzia. Un Mago specializzato nell’Incantamento sarebbero la classe e la sottoclasse perfette per lui. Talenti homebrew come Maestro di Trascrizione consentono ai maghi di disassemblare, comprendere e copiare vari incantesimi, accorciando di molto i tempi necessari per queste azioni.

Dal momento che è anche un rispettato diplomatico che, nella Terza Era, sarà a capo degli Elfi di Gran Burrone, potrebbe avere il background Nobile e il talento Condottiero Ispiratore, che potrebbe non essere tra i talenti migliori per un mago, ma in generale è un talento utile.

Chierico del Dominio della Forgia/Guardiano Ancestrale: Durin IV

I Nani sono noti per la loro maestria come fabbri e costruttori, ma hanno anche un forte senso di giustizia. Per questo motivo, Durin IV potrebbe essere un Chierico del Dominio della Forgia, tra le classi più versatili di D&D. Tuttavia, non sembra interessato alla magia e il suo ego gli assicura una forte personalità.

Gli Anelli del Potere

Per via di queste sue caratteristiche, Durin IV potrebbe anche essere un Barbaro del Sentiero del Guardiano Ancestrale, poiché il suo lignaggio familiare è molto importante per lui, ma è anche noto per la sua indole irascibile. In quanto principe, avrebbe di certo il background Nobile e, per la sua abilità con un martello da guerra, potrebbe avere il talento Frantumatore.

Chierico del Dominio della Forgia/Fabbro di Battaglia: Celebrimbor

Celebrimbor è un leggendario artigiano elfo. Come abbiamo già detto in precedenza, anche Elrond lo ammira, e questo da ben prima che Celebrimbor forgiasse gli Anelli degli Elfi, il che dimostra che si è guadagnato la sua reputazione. Celebrimbor potrebbe essere un Chierico del Dominio della Forgia o un Artefice, sottoclasse Fabbro di Battaglia.

La serie Gli Anelli del Potere in un'immagine ufficiale di Prime Video

Il suo approccio sembra meno scientifico di quello di un Artefice, e non sembra particolarmente religioso, sebbene Elfi e divinità abbiano una storia profonda e ricca nell’universo creato da Tolkien. Per questi motivi, Celebrimbor potrebbe anche essere un PG multiclasse Dominio della Forgia-Fabbro di Battaglia, dato che la combinazione Chierico-Artefice è una delle multiclassi dell’Artefice più interessanti di D&D. Per le sue numerose abilità, potrebbe avere il talento Abilità Impeccabile.

Ranger Vagabondo/Druido del Circolo della Terra: Nori Brandipiede

Nori Brandipede è una semplice ragazza Pelopiede che, un giorno, incontra un uomo misterioso che è caduto giù dal cielo come una meteora, e cerca prontamente di aiutarlo e curarlo. Grazie alla sua vicinanza alla natura e al fatto che è una Pelopiede, che la spinge a spostarsi spesso senza mai stanziare troppo in un luogo, Nori potrebbe essere un Ranger Vagabondo particolarmente orientato verso la sopravvivenza.

Gli Anelli del Potere

Inoltre, dal momento che ha una certa comprensione delle tecniche di guarigione e sembra avere una certa affinità con la magia dell’Uomo Meteora (di cui vi parleremo a breve), potrebbe anche essere un Druido del Circolo della Terra, tra le migliori classi di supporto di D&D 5e. Probabilmente avrebbe il talento Guaritore, viste la sua conoscenza della terra e la sua compassione per gli altri. La sua appartenenza alla razza nomade dei Pelopiedi, poi, è vicino al background di Forestiero.

Mago Evocatore: Uomo Meteora

Uno dei più grandi misteri degli Anelli del Potere resta ancora l’identità dell’Uomo Meteora, anche se una sua frase, nell’ultimo episodio, è stata pronunciata da Gandalf e potrebbe essere lui, o magari un altro fra gli Istari. Proprio in quanto Stregone, la sua classe corrispondente in D&D potrebbe essere il Mago Evocatore. Questo personaggio, infatti, conosce molto bene la magia, anche se, inizialmente, non ha una buona comprensione del linguaggio della Terra di Mezzo.

I suoi strano poteri e le sue origini potrebbero assicurargli il talento Contaminazione Fatata. Inoltre, Poiché è perseguitato da una misteriosa forza magica oscura, un buon background per lui potrebbe essere quello homebrew del Cacciatore di Mostri.

Ladro Pianificatore/Warlock Grande Antico: Halbrand

Ora sappiamo tutti molto bene chi è Halbrand in realtà. Per i suoi atti spregevoli e per la sia innata abilità di pianificazione e manipolazione, sarebbe un perfetto Ladro Pianificatore. Halbrand è una persona decisamente astuta in grado di assicurarsi una zattera, utilizzarla per navigare e combattere, per cui la classe del Ladro, per sua natura molto abile in diversi campi, gli si addice perfettamente

Inoltre, la sua capacità di tradire e ingannare i suoi compagni gli fa guadagnare il background homebrew del Ciarlatano. E visto che si trova sempre nel posto giusto al momento giusto, ad esempio quando trova e salva Galadriel, la sua Fortuna è deve essere di certo alta! Tuttavia, al sua vera natura, che non vi sveliamo per evitare eventuali spoiler, potrebbe rendere Halbrand più simile a un Warlock, e più di preciso alla sottoclasse del Grande Antico, per via delle sue straordinarie doti di manipolazione mentale.

Per usufruire di questi e tanti altri contenuti, potete acquistare Fire Stick TV direttamente qui su Amazon.