Torniamo a parlare del San Diego Comic-Con 2022, e in particolare de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: nel panel in questione è stato affrontato il tema delle nane con la barba. Nella serie TV di Prime Video questi personaggi avranno i peli sul volto? Un quesito, quest’ultimo, che ha portato a non poche polemiche negli ultimi mesi, soprattutto da quando gli Amazon Studios hanno diffuso un character poster ufficiale della principessa nana Disa senza barba. Perché i fan di J. R. R. Tolkien sanno che nella storia da lui raccontata anche le femmine sono barbute.

Per iscrivervi al servizio di streaming Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Le nane de Gli Anelli del Potere hanno la barba?

Ora arriviamo al dunque, tenendo presente che della serie TV abbiamo visto solo pochi (ma entusiasmanti) momenti sino ad ora, e di conseguenza non sappiamo bene cosa aspettarci. Durante il panel nella Hall H, il presentatore Stephen Colbert ha chiesto al produttore esecutivo de Gli Anelli del Potere, Lindsay Weber, delucidazioni in merito alla presenza della barba per quanto riguarda le femmine. Di seguito potete leggere le sue parole, riportate da cbr.com: “Posso confermare che hanno i peli sul viso. Non vedo l’ora che ne vediate di più nello show.“

Basata sui personaggi e sul mondo costruito da Tolkien, Gli Anelli del Potere sarà composta da 50 ore e cinque stagioni che si svolgerà durante la Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di Tolkien. Sebbene non siano usciti grandi dettagli sulla trama, sappiamo che il regista dei primi due episodi della stagione 1 è J.A. Bayona.

Gli Anelli del Potere

Ricordiamo inoltre che di recente gli showrunner JD Payne e Patrick McKay hanno spiegato come la serie prequel si distinguerà dalla trilogia originale di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli (su Amazon trovate le trilogie cinematografiche de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli). In particolare, Gli Anelli del Potere avrà più sequenze d’azione di “qualsiasi programma televisivo o streaming che abbiate mai visto“.

I personaggi

Il cast della serie TV Amazon include personaggi originali: l’elfo silvano Arondir interpretato da Ismael Cruz Cordova; il guaritore umano Bronwyn (Nazanin Boniadi), la principessa nana Disa interpretata da Sophia Nomvete, il fabbro elfo Celebrimbor interpretato da Charles Edwards e l’umano Halbrand, interpretato da Charlie Vickers. Lenny Henry, Megan Richards e Markella Kavenagh sono invece gli antenati degli Hobbit conosciuti come harfoot.