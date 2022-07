A settembre debutterà su Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere, serie TV molto attesa da tutti i fan di J. R. R. Tolkien, ma solo ora lo showrunner Patrick McKay ha spiegato perché, secondo il suo punto di vista, la produzione degli Amazon Studios non può essere considerata un prequel de Il Signore degli Anelli.

Gli Anelli del Potere

Gli Anelli del Potere non è un prequel: perché?

Dopo gli adattamenti cinematografici di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit per New Line Cinema, Gli Anelli del Potere si concentrerà su un’epoca di cui sappiamo relativamente poco: la Seconda Era della Terra di Mezzo. Amazon ha acquistato i diritti televisivi legati al Signore degli Anelli nel 2017 per 250 milioni di dollari e si è impegnata a realizzare cinque stagioni de Gli Anelli del Potere, per un valore di ben 1 miliardo di dollari di costi di produzione, il che la renderà la serie TV più costosa mai realizzata.

Subito dopo l’acquisto, Patrick McKay e JD Payne sono stati assunti come showrunner, con J.A. Bayona (Jurassic World: Il regno perduto) alla regia dei primi episodi e in veste di produttore esecutivo. Al di là del cast tecnico e di tutto ciò che ruota attorno al progetto, c’è una domanda frequente che riguarda Gli Anelli del Potere: è un prequel de Il Signore degli Anelli?

Le parole di Patrick McKay

Durante una nuova intervista con EW, lo showrunner Patrick McKay ha spiegato perché, a suo avviso, la serie di Prime Video non è un prequel. Come riporta screenrant.com, quest’ultimo sostiene che il loro obiettivo fosse quello di raccontare una storia che potesse stare in piedi completamente da sola. Tra l’altro, lo ricordiamo, la serie Amazon Original presenterà nuovi personaggi e racconti inediti rispetto alle produzioni precedenti. Di seguito potete leggere le sue parole:

Non eravamo interessati a realizzare una serie sulla versione più ‘giovane’ dello stesso mondo che già conoscevate. Questo sì, sarebbe stato un po’ un prequel. Volevamo invece andare molto, molto, molto indietro e trovare una storia che potesse esistere da sola.

Il dibattito sul fatto che Gli Anelli del Potere sia o meno un prequel de Il Signore degli Anelli ha origini legali: non può essere considerato un prequel diretto delle trilogie de Il Signore degli Anelli o Lo Hobbit poiché i diritti cinematografici sono ancora nelle mani di Warner Bros. Gli Anelli del Potere arriverà su Prime Video il 2 settembre 2022. Prima di concludere, vi ricordiamo che su Amazon potete acquistare le trilogie cinematografiche de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.