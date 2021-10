Gli anime arrivano su Disney+, i primi titoli annunciati

Gli anime arrivano su Disney+: dopo tanti anni Disney apre al mercato asiatico acquisendo i diritti di numerose serie animate che arriveranno sulla piattaforma streaming prossimamente.

Il direttore Disney in Asia, Luke Kang, ha descritto il tipo di rapporto che la Disney ha avuto con le regioni dell’Asia e del Pacifico descrivendo uno squilibrio di fondo:

Per molti decenni, The Walt Disney Company ha intrattenuto i consumatori ed è stata parte integrante dell’ecosistema creativo locale. Oggi stiamo prendendo un altro impegno combinando le risorse globali dell’azienda con i migliori creatori di contenuti dell’Asia del Pacifico per sviluppare e produrre storie originali su Disney+. Con servizi di streaming sempre più curati stanno diventando sempre più mainstream, l’emergere di contenuti di livello mondiale dall’Asia del Pacifico e la crescente sofisticatezza dei consumatori, crediamo che questo sia il momento giusto per approfondire la nostra collaborazione con i migliori creatori di contenuti della regione per offrire una narrazione senza precedenti al mondo pubblico.