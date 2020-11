Gli appuntamenti del 1° novembre della sezione Games di Lucca Changes

Si aprono le porte per l’ultimo giorno di quest’edizione speciale di Lucca Comics & Games, che quest’anno si presenta nell’edizione Lucca Changes portata interamente online e tramite i canali Rai.

Vediamo dunque il palinsesto di oggi 1° novembre per la sezione Games di quest’edizione.

Gli appuntamenti sui Games del 1° novembre di Lucca Changes

[11:00] Ruolimpiadi Anthology con Vanni Santoni e Omar Lombardi

Il torneo compie 25 anni e si parla del suo futuro in quest’incontro moderato da Vanni Santoni, storyteller e giocatore di ruolo, a cui è stato chiesto di scrivere una narrazione per celebrare il primo quarto di secolo dell’evento. Presente anche Omar Lombardi, come coordinatore delle Ruolimpiadi e alcuni giocatori storici del torneo.

[11:00] Il futuro degli eventi

Un dibattito dedicato al futuro degli eventi sociali e culturali, come appunto fiere e manifestazioni, che quest’anno hanno subito un brusco stop per via della pandemia globale. Si parlerà dunque di cosa accadrà da ora in poi nel mondo, soprattutto in quello dell’intrattenimento e della cultura. A cercare le risposte saranno il sociologo Domenico De Masi, la professoressa Barbara Maussier e Alfredo Accatino, moderati da Fabio Viola. Interverranno il viceministro degli interni Vito Crimi e il direttore del festival Emanuele Vietina.

[11:00] Salotto di ioGioco – Benvenuti a ioGioco@Lucca

Appuntamento di apertura del canale ioGioco@Lucca. Verrà presentato il palinsesto della giornata.

[11:30] Game Showcase: Orconomics, il prossimo gioco di Ares Games

Un gioco che vede gli orchi avere a che fare con l’economia. I giocatori dovranno decidere come sfruttare le proprie risorse da investire nelle aziende orchesche. A presentare Roberto di Meglio, game designer di Ares Games

[12:00] Il board wargame per l’Italia, sull’Italia e dall’Italia!

Una tavola rotonda sull’ascesa recente del genere del board wargame, che sta vivendo una seconda giovinezza in Italia. Con Sergio Schiavi (game designer, editore Dissimula), Alessandro Lanzuisi (editore Ergo Ludo Editions), Riccardo Masini (esperto di settore, autore di “Le guerre di carta 2.0″ e “Il gioco di Arianna“), Marco Scardigli (romanziere); modera Riccardo Vadalà.

[13:00] LGL Award Premio del Librogame III Edizione – Trofeo Teseo Tambù

In questo panel verranno assegnati i premi ai 4 migliori librogame del 2020 da una giuria selezionata. Verrà anche presentato il prestigioso Trofeo Teseo, che premierà il miglior racconto game presentato durante il concorso di scrittura interattiva realizzato da Tambù

[13:00] Game Showcase: Shogun no Katana con Post Scriptum

Un gioco che ci porta nel Giappone feudale per creare le migliori spade per i Daimyo e perfino per lo Shogun. Post Scriptum presenta il suo nuovo gioco, presto in arrivo su Kickstarter, insieme al suo creatore Mario Sacchi.

[13:30] Game Showcase: Le novità di Cool Mini or Not

Andrea Chiarvesio presenta alcune delle recenti novità annunciate da CMON

[14:00] Boardgame Studio: Unstable Unicorns

Ilaria Tosi di Asmodée presenta un gioco di carte in cui sarà possibile creare un esercito di unicorni per dominare il mondo e tradire i propri amici.

[14:30] Game Showcase: Set & Match (Oliphante)

Una partita di tennis, con tutte le sue emozioni, riprodotta in questo gioco da tavolo. Spartaco Albertarelli ci mostra questo nuovo gioco da tavolo.

[16:00] Lo studio del pensiero umano attraverso il gioco: dai rolegames ai giochi di strategia

In psicologia si distinguono due tipi di pensiero: i pensieri veloci e i pensieri lenti. I primi sono automatici e non richiedono impegno, i secondi invece sono più deliberati e richiedono risorse cognitive. Tramite alcuni esempi tratti da diversi giochi di ruolo e strategia, verrà mostrato come l’attività ludica possa essere un interessante caso di studio per l’indagine scientifica del pensiero.

[17:00] Not the End – Sessione di GDR con D20Nation

In 90 minuti dei missili nucleari si abbatteranno sulla Terra. Ci saranno due scelte possibili: tentare di evitare l’olocausto nucleare, anche se le nostre probabilità sono minime o avventurarsi in un dedalo sotterraneo e popolare un’arca con la nostra eredità sperando che in futuro l’umanità possa nuovamente ripopolare la Terra. Cosa faremo? Umberto Spaticchia, Giuseppe Tortorella, Gabriele Leonardi, Letterio Briguglio e Claudio Pustorino, autore del gioco di ruolo Not The End, presentano e vivono quest’esperienza GDR.

[17:15] From the World: la versione di Helios

Eclettico e innovativo, Helios Pu è l’autore di GDR che meglio incarna lo spirito del tempo: comunicazione esplosiva e transmedialitá nativa sono le caratteristiche che più risaltano in questo personaggio.

[18:45] Salotto di ioGioco – Concluioni della terza giornata di ioGioco@Lucca

Il canale ioGioco@Lucca commenterà l’ultima giornata di Lucca Changes nel suo salotto.

[19:00] PlayEthic, giochi di ruolo per il sociale

Il gioco di ruolo tabletop per far esercitare le persone con l’empatia grazie a strumenti di riflessione e crescita. Un esperimento che tra il 2018 e il 2020 ha avuto tre giornate dedicate su cui si rifletterà in quest’intervento.

[20:00] Kaizoku Press intervista Chris Pramas e presenta le novità editoriali

Il prolifico autore di giochi statunitenste, Chris Pramas, autore di Warhammer Fantasy RPG (II Edizione), Fantasy Age e molti altri, parlerà insieme a Emanuele Granatello sui prossimi progetti di Green Ronin/Kaizoku Press e in generale sullo stato attuale del gioco in USA. A seguire, Alepthar Games e Kaizoku Press presentano il gioco di ruolo sui robottoni ispirato ai lavori di Go Nagai.

[22:00] Serpentarioum Live: giochiamo insieme a i domini mostruosi

Una dimostrazione dedicata a una nuova avventura “da torneo” del gioco di ruolo L’Ultima Torcia.