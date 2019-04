Avengers: lo sterminio di Thanos raccontato ai bambini tramite una fiaba

Attendendo l'uscita di Avengers: Endgame, al Jimmy Kimmel Live il cast del film ha letto una versione edulcorata per bambini di Infinity War.

Meno di due settimane ci separano dalla scoperta del fato che attende gli Avengers, eroi che nell’ultima pellicola che li ha viti protagonisti, “Avengers: Infinity War”, hanno dovuto sfidare Thanos, il Titano Folle. La scena finale del film è sicuramente altamente emozionale e molti spettatori delle più disparate età si sono trovati storditi ,disorientati e sorpresi dagli eventi narrati.

Da qui è nata l’idea di proporre una versione “edulcorata” degli avvenimenti in modo da spiegare anche al pubblico dei più piccoli cosa sia accaduto senza entrare nel dettaglio di “uccisioni di massa” e “sterminio di intere civiltà”.

In attesa di scoprire cosa accadrà in Avengers: Endgame alcuni degli attori che impersonano gli eroi Marvel hanno infatti letto, durante la puntata del talk show americano Jimmy Kimmel Live, una versione “kid-friendly” degli eventi accaduti sotto forma di fiaba per bambini. La fiaba letta, da quello che si può vedere nel video diffuso, riporta infatti le vicende dell’ultimo film riadattate per un pubblico di “piccoli”.

Gli attori che hanno partecipato a questa iniziativa ono stati: Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Chris Evans, Don Cheadle e Jeremy Renner.