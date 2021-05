Gli Eterni: Angelina Jolie ha già visto il trailer completo del film Marvel

Tra le produzioni più attese della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe c’è anche Gli Eterni, film diretto dalla regista Premio Oscar Chloé Zhao e che porterà per la prima volta sul grande schermo i personaggi ideati da Jack Kirby negli anni ’70. Al momento non è ancora stato pubblicato un trailer completo, ma a quanto pare Angelina Jolie lo ha già visionato.

A rivelarlo è stato proprio la nota attrice in occasione di una recente intervista ai microfoni di Access Hollywood. Angelina Jolie vestirà i panni di Thena ed è soltanto una delle grandi stelle presenti nel cast. Troveremo anche Richard Madden come Ikaris, Gemma Chan nei panni di Sersi, Salma Hayek come Ajak e Kit Harrington come Black Knight.

Ad aprile la regista aveva rivelato di essere ancora all’opera con il montaggio, ma adesso il film dovrebbe essere terminato. L’uscita nelle sale americane è fissata al 5 novembre.

Angelina Jolie ha visto il trailer de Gli Eterni

Gli Eterni sono un ramo del genere umano manipolato geneticamente dai Celestiali, in continua lotta con le loro controparti malvagie, i Devianti. Presentano abilità fisiche e mentali al di sopra della norma, riescono a controllare parzialmente la mente altrui, possono teletrasportarsi e levitare.

Ovviamente la loro caratteristica più importale è quella di essere immortali. Ogni volta che vengono uccisi, rinascono a Olympia, adulti e con i ricordi del tutto intatti.

Considerando come il prossimo film della Marvel sia Black Widow, in uscita a luglio, e abbia già pubblicato il trailer di Shang-Chi, in arrivo a settembre, è molto probabile che una prima occhiata ufficiale a Gli Eterni possa arrivare nei prossimi mesi.

In attesa del primo trailer ufficiale, vi consigliamo di recuperare il volume Olympia – Gli Eterni di Neil Gaiman e John Romita Jr. Potete trovarlo, a un prezzo accessibile, cliccando qui.