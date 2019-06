Gli Eterni: il working title del film è un omaggio a Seinfeld

Il titolo di lavorazione del film degli Eterni targato Marvel Studios, è un richiamo ad un particolare episodio di una serie TV anni "80, Seinfeld.

Si è speculato a lungo sul film degli Eterni, una delle nuove IP più importanti su cui i Marvel Studios intendono puntare molto nei prossimi anni, e a quanto pare la produzione del titolo starebbe avviandosi verso una fase avanzata, a rivelarlo il working title scelto per la pellicola.

Il working title, che potremmo italianizzare in “titolo di lavorazione” di un film, è di norma un titolo inventato e non riconducibile ad un prodotto specifico volto a mantenere il totale riserbo sulle riprese ed aggirare le attenzioni dei paparazzi, che potrebbero con foto rubate dal set rendere noti al pubblico in anticipo alcuni colpi di scena o presenze volutamente tenute segrete. Negli ultimi anni tuttavia, i working title sono divenuti dei veri e propri easter egg rivelandosi scelte tutt’altro che occasionali, ecco perché fa sorridere che per il film degli Eterni, sia stato scelto “Sack Lunch.”

Il titolo divulgato da HN Entertainment non ha alcun rimando ai fumetti Marvel Comics, bensì ad un episodio della sitcom Seinfeld, scritta, prodotta ed interpretata dallo stand-up comedian Jerry Seinfeld e disponibile per intero su Amazon Prime Video. Nel diciassettesimo episodio dell’ottava stagione della comedy intitolato “Il Paziente Inglese”, Elaine (Julia Louis-Dreyfuss) desidera andare a vedere il blockbuster “Sack Lunch”, ma è costretta a rinunciarvi per vedere il film preferito dal suo fidanzato che presta il titolo alla puntata, decisamente più impegnato e di nicchia. Un evidente parallelismo alla leggerezza di pellicole stroncate dalla critica ma largamente apprezzate dal pubblico, e di titoli impegnati elogiati dagli addetti ai lavori ma ignorati dalle masse, ecco peché è simpatico che i Marvel Studios vi facciano ricorso in seguito a polemiche e critiche analoghe ricevute da diversi registi ed attori, segno di intelligenza e grande ironia. Non è comunque la prima volta che alla Casa delle Idee dimostrano apprezzamento nei confronti di Seinfeld, per Spider-Man: Homecoming il working title fu “Summer of George”, mentre per Spider-Man: Far From Home fu “Fall of George”.

Gli Eterni, personaggi creati da Jack Kirby nel 1976, sono creature sovrumane che rasentano l’immortalità generati dalla manipolazione del DNA umano dai Celestiali, divinità cosmiche (e ricordiamo che la fase quattro dell’Universo Cinematografico Marvel è stata più volte spesso definita “la fase cosmica”) in guerra contro i Devianti, mostruose entità. Se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro approfondimento.

A dirigere il film Chloe Zano (Songs My Brothers Taught Me, The Rider), la sceneggiatura sarà invece scritta da Ryan e Matthew Firpo (Ruin). Il film è atteso nei cinema di tutto il mondo per il 2020.