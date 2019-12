Gli hotel di Europa Park offrono un nuovo “incredibile” servizio

Europa park è il miglior parco divertimenti europeo, sia per quanto riguarda la stagione estiva che il periodo natalizio. Con un’offerta immensa sia in termini di spettacoli (almeno 10 al giorno) che di attrazioni (oltre 50 meccaniche delle quali 13 roller coaster) è ormai da tempo un punto di riferimento nonché uno standard per il settore. Oggi più che mai, dopo l’apertura del parco acquatico interamente al chiuso Rulantica è diventato un resort per tutte le stagioni e per tutti i gusti.

Chiaramente come ogni parco tematico che si rispetti, l’esperienza continua anche oltre l’orario d’apertura, grazie ai numerosi hotel del parco. Anche sotto questo punto di vista, Europa park, possiede la miglior offerta di hotel tra quelli presenti in tutti i parchi a tema europei. Considerando le singole strutture, altri come qualità e servizi possono considerarsi alla pari, ma con la presenza di ben sei hotel interamente tematizzati ed un campeggio di qualità, Europa Park si pone comunque ai vertici in quanto ad offerta complessiva. Dunque nulla di strano che trovino sempre modi per stupire e soddisfare gli ospiti, ad un prezzo medio di € 150 (molto variabile a partire da € 107 ) in camera doppia standard per due persone con colazione. Cifra assolutamente in linea con dei normali hotel di pari categoria (4 stelle), e per quanto concerne il settore parchi a tema, perfino inferiore a quanto chiedono tante altre strutture meno valide (in paragone), cominciando ad esempio dagli hotel di Gardaland.

A Rust è normale nel periodo invernale trovare temperature poco sopra lo zero, con possibilità di gelate notturne. Ebbene, il parco ha pensato bene di pulire i parabrezza delle auto degli ospiti degli hotel parcheggiate all’esterno qualora questo fosse necessario. Quantomeno in ambito parchi a tema non si era mai visto nulla del genere. Non possiamo che prendere atto di questa ennesima dimostrazione dell’attenzione mostrata nei confronti del cliente. Ecco il biglietto che il personale lascia sul parabrezza tradotto in tre lingue:

“Per assicurare il ritorno a casa più sicuro possibile, i nostri custodi hanno pulito il parabrezza al tuo posto. Vi auguriamo un piacevole viaggio”