Gli imperdibili gonfiabili per piscina e mare

Con la bella stagione, tornano i tuffi, il relax al mare, in piscina, tuffandosi con gli amici e sdraiandosi al sole. Ma come rendere ancora più divertente il relax in questi momenti? Niente di meglio che un bel gonfiabile per piscina e mare!

I migliori gonfiabili

Unicorno

La nostra selezione comincia con uno dei gonfiabili classici e immancabili per la vostra estate: l’unicorno magico, dalla forma perfettamente progettata con due ali e colori estremamente attraenti, per soddisfare le esigenze di tutti voi! Questo gonfiabile è realizzato in PVC di alta qualità, morbido e resistente con spessore di 0,25 mm. Pool Float adotta l’ugello del gas 3 in 1, riducendo le perdite d’aria durante l’uso. Due maniglie per le ali sul galleggiante della piscina danno al pilota molta stabilità afferrandole saldamente con le mani. È possibile utilizzare una pompa d’aria per gonfiarlo. Si prega di notare che non dovrebbe essere eccessivamente gonfiato. Quando smetti di usare, apri con cautela l’ingresso di gonfiaggio e fai uscire lentamente l’aria. Puoi portare il galleggiante della piscina in spiaggia e in piscina!

Ghiacciolo

Una versione originale dei materassini è offerta dal gonfiabile a forma di ghiacciolo, un esempio di tante altre forme originali e immancabili nella vostra collezione di oggetti e attrezzatura per mare e piscina! Il gonfiabile è comodo, leggero, maneggevole, sicuro e pratico, facilmente lavabile, resistente e confortevole. La stampa è realistica ed è realizzato in PVC, con kit di riparazione incluso. Le altre forme disponibili sono avocado, anguria, lollipop, kiwi e tanti altri ancora!

Fenicottero

Potevamo far mancare il vero protagonista delle nostre estati? Chiaramente no! Eccovi il fenicottero rosa, disponibile in diverse dimensioni per adattarsi a tutte le vostre necessità, comodo, leggero, maneggevole, sicuro e pratico. Facilmente lavabile, resistente e confortevole, prevede due maniglie per maggiore stabilità, con due camere d’aria e il kit di riparazione incluso. Le dimensioni del prodotto che vi consigliamo sono 142 x 137 x 97 cm.

Donut

Questo galleggiante ha un design incredibile a forma di ciambella, la base è rosa e la parte superiore simula che porta una glassa con trucioli o tagliatelle colorate. Inoltre, ci vuole un dettaglio del morso come una vera ciambella alla fragola. Con questa ciambella gonfiabile non passerai inosservato. È resistente all’acqua salata e al cloro, quindi puoi utilizzarlo sia in spiaggia che in piscina. Questo galleggiante non è raccomandato per bambini sotto i 14 anni di età. È perfetto per divertirsi con la famiglia. Non avrete alcun problema, ma nel caso in cui subiate un graffio o una foratura, la ciambella di Intex include un kit di riparazione.

Cactus

Vi presentiamo un gonfiabile dalle dimensioni davvero grandi, abbastanza grande per due bambini o un adulto. Design gonfiabile: è facile da trasportare, da pulire, gonfiare e sgonfiare, realizzato in materiale durevole. In tessuto PVC e protezione, ogni angolo è un sigillo perfetto. Adatto a piscine, spiagge o chiunque abbia una piscina nel proprio cortile! Puoi rilassarti sui galleggianti più carini e freschi nell’acqua, ogni confezione ha un galleggiante gonfiabile per vasca di cactus e 3 portabicchieri.

Tronchi con remi

Per divertirsi con gli amici, suggeriamo un set composto da due tronchi a remi, dal design leggero e pieghevole, facile da trasportare. Prendi in prestito la galleggiabilità dell’acqua per sederti su questo giocattolo galleggiante e affrontare un vero combattimento con gli amici. Realizzato in materiale PVC ecologico di qualità, atossico e sicuro da usare, questo set comprende 2 pezzi 140×35 cm / 55,1 x 13,8 pollici e 2 pezzi 115×20 cm / 45,3 x 7,9 pollici.

Spiderman

Consigliamo inoltre questo galleggiante a forma di tela di ragno con i colori di Spiderman, dalle misure 86,6 * 70,86 * 5,7 pollici, abbastanza grande per rilassarsi sull’acqua e progettato con un materiale spesso in PVC resistente, il che significa che supporterà un adulto fino a 200 chili. Garantito per riposarsi sull’acqua o prendere il sole, il galleggiante a ragno rimovibile può essere usato come un giocattolo per i bambini, un cuscino per il riposo. Facile da trasportare: si conserva facilmente quando sgonfiato e include un kit di patch. Valvole rapide, Inflazione e deflazione più di 5 volte più veloci.

