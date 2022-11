A un mese dall’uscita nelle sale è stato diffuso in rete il trailer completo (anche in italiano) di Avatar: La Via dell’Acqua, sequel del film cult di James Cameron che nel 2009 ebbe un grande eco mediatico per via della tecnologia 3D. Il nuovo film sembrerebbe alzare ancor di più l’asticella in termini di effetti visivi, promettendo uno spettacolare viaggio in quel di Pandora.

(L-R): Ronal, Tonowari, and the Metkayina clan in 20th Century Studios' AVATAR: THE WAY OF WATER. Photo courtesy of 20th Century Studios. .. 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Il trailer ufficiale di Avatar: La Via dell’Acqua promette uno spettacolare ritorno a Pandora

La Via dell’Acqua è soltanto il primo dei quattro seguiti già pianificati da Cameron. Annunciato nel 2010, il nuovo film sarebbe dovuto essere pronto per il 2014, ma il regista si è preso i suoi tempi per sviluppare al meglio una nuova tecnologia. Secondo Cameron, infatti, servivano attrezzature che al momento non erano ancora disponibili, macchine in grado di filmare scene di performance capture sott’acqua, tra le altre cose. Stephen Lang, che dopo oltre dieci anni tornerà a riprendere i panni di Miles Quaritch, ha stuzzicato l’interesse dei fan affermando che gli effetti speciali di Avatar 2 saranno un qualcosa di mai visto prima.

Questa la sinossi del film: Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), i guai che li seguono, le lunghe distanze percorse per tenersi al sicuro, le battaglie che combattono per rimanere in vita e le tragedie che subiscono. Arriverà nelle sale italiane il 14 dicembre.

Nel cast di Avatar: La Via dell’Acqua ritroviamo Sam Worthington come Jake Sully, Zoe Saldana come Neytiri, Stephen Lang come Miles Quaritch, Giovanni Ribisi come Parker Selfridge, CCH Pounder come Mo’at e Sigourney Weaver come Dr. Grace Augustine, con l’aggiunta di Michelle Yeoh come Dr. Karina Mogue, Kate Winslet come Ronal, Oona Chaplin come Varang e Jemaine Clement come Dr. Ian Garvin.