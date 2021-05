RoboWig: gli scienziati del MIT creano un robot per spazzolare i capelli

Se avete mai pensato che potesse essere utile avere un po’ di aiuto nel pettinare e acconciare i capelli, ora potrete avere un supporto da un robot-parrucchiere (clicca qui per acquistare una spazzola per capelli). Infatti, gli scienziati del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) del MIT e del Soft Math Lab dell’Università di Harvard hanno messo insieme le loro conoscenze tecniche per create RoboWig, un robot che può spazzolare i capelli delicatamente ma efficacemente.

Per essere onesti, c’è un motivo valido per tentare un compito robotico così inebriante, poiché un robot per la cura personale, con le capacità di spazzolatura di RoboWig, potrebbe essere molto utile a qualcuno che ha difficoltà a svolgere compiti fisici, ad esempio anziani o disabili. Secondo un articolo del MIT CSAIL (che potete leggere a questo link), gli infermieri trascorrono tra il 18 e il 40 percento del loro tempo in “attività di cura diretta del paziente”, come la spazzolatura dei capelli. A questo proposito un RoboWig potrebbe coadiuvare il lavoro del personale sanitario.

Ovviamente, creare un abile robot che spazzoli efficacemente i capelli non è un compito da poco, considerando che il robot deve essere in grado di misurare la forza in modo da pettinare i nodi, ma non strappare dolorosamente i capelli. Per ottenere questo risultato, gli scienziati hanno dotato un braccio robotico di una spazzola morbida sensorizzata e di una fotocamera, che sostanzialmente gli consente di “vedere” i ricci e valutare il modo più delicato ed efficiente, in termini di tempo, per spazzolarli. Per applicare la giusta quantità di forza, RoboWig utilizza la spazzola per capelli sensorizzata in combinazione con la visione artificiale. Il feedback raccolto dai sensori gli consente di regolare la forza con cui spazzola, adattandosi al “grado di aggrovigliamento del fascio di fibre”.

Come si può immaginare, tutto si riduce davvero alla matematica. I dati presentano i grappoli aggrovigliati come insiemi di doppie eliche intrecciate, simili a filamenti di DNA. Tale granularità consente al team di creare modelli matematici e sistemi di controllo utilizzati per manipolare fasci di capelli.

“Sviluppando un modello di fibre aggrovigliate, comprendiamo da una prospettiva basata su un modello come i capelli possano essere aggrovigliati: partendo dal basso e procedendo lentamente verso l’alto per prevenire il ‘inceppamento’ delle fibre”, Josie Hughes, postdoc di CSAIL in un recente articolo su RoboWig, ha detto nell’articolo. “Questo è qualcosa che tutti coloro che hanno spazzolato i capelli hanno imparato per esperienza, ma ora è qualcosa che possiamo dimostrare attraverso un modello e utilizzare per mandare informazioni a un robot”.

A parte gli ovvi compiti di cura del paziente, la tecnologia potrebbe anche essere prevedibilmente applicata alla cura dei tessuti, a quella degli animali o per altri “sistemi fibrosi”, almeno stando a quanto riportato nell’articolo.