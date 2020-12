Gli Studi Marvel a lavoro su un nuovo e misterioso film

Durante l’Investor Day (potete leggere il nostro approfondimento a questo link) di alcuni giorni fa, i Marvel Studio hanno fatto alcuni importanti annunci sulle future produzioni. Annunci seguiti poi da una dichiarazione della Disney che riguarda un nuovo film misterioso che sarebbe stato programmato per il 2022.

Questo progetto non avrebbe ancora un titolo, ma dovrebbe uscire, verosimilmente, tra i film Captain Marvel 2 e Black Panther 2. L’inserimento di questo progetto, ancora senza titolo, tra due sequel fa presagire che, con ogni probabilità, si tratterebbe di un primo capitolo di una nuova linea narrativa Marvel. Le speculazioni su quale possa essere il nuovo personaggio ad entrare ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe sono davvero tante, la più attendibile, però, sembrerebbe quella legata a un personaggio molto amato e che già abbiamo visto sul grande schermo in tempi non sospetti: Eric Brooks, alias Blade.

Altra opzione, non troppo fuori dagli schemi, sarebbe l’uscita del terzo capitolo di Deadpool, arrivato nelle mani della Disney dopo l’acquisizione di FOX. Ma, per questo film ancora non ci sarebbe né un cast né una sceneggiatura e questo potrebbe rendere il progetto un po’ meno vicino nel tempo. Altro progetto da non sottovalutare potrebbe essere quello legato ai Fantastici Quattro, e bisogna considerare anche la possibilità di uno slittamento della data d’uscita del secondo capitolo di Black Panther dopo la prematura scomparsa dell’amatissimo protagonista Chadwick Boseman.

Per ora l’ipotesi su Blade potrebbe essere quella più appetibile, vista anche la data d’uscita prossima alle celebrazioni per Halloween (ricordiamo che la storia di Blade è di genere horror), ma nulla può essere escluso, quindi ogni speculazione potrebbe, in qualche modo, essere attendibile e dare un reale riscontro nei prossimi annunci che gli Studi Marvel vorranno concederci.