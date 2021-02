Gli ultimi dettagli sul nuovo romanzo di Stephen King

Stephen King è a lavoro su un nuovo romanzo dal titolo Later. Il maestro del brivido si addentra sempre di più nel mondo del crimine, abbandonando (anche se non del tutto) le atmosfere più cupe e paranormali dei romanzi che hanno impresso il suo nome tra i grandi della letteratura di tutti i tempi. La storia del nuovo romanzo Later è il terzo della serie di libri per casa editrice Hard Case Crime, dopo i suoi The Colorado Kid e Joyland. Lo scrittore si affaccia sul mondo del vero crimine, costellando le storie anche di alcuni elementi ultraterreni, le atmosfere tipiche del suo stile. Stephen King è solo uno degli autori ad aver contribuito all’enorme successo della casa editrice Hard Case Crime di Charles Ardai, che richiama lo stile di narrazione pulp-hardboiled reso popolare nei decenni dagli anni Quaranta ai Sessanta.

Per quanto ne sappiamo, Later arriverà sugli scaffali il prossimo due marzo, almeno negli Stati Uniti. Secondo il comunicato stampa, “Later racconta la storia di Jamie Conklin, un ragazzo le cui abilità insolite potrebbero aiutare la sua mamma single e il suo amante in un’inchiesta di polizia molto importante, ma dovranno pagare un prezzo terribile. Uno dei narratori più amati di tutti i tempi, Stephen King è il romanziere più venduto al mondo, con oltre trecentocinquanta milioni di libri in stampa “.

“Adoro il formato Hard Case, e questa storia, che mette insieme la storia di un ragazzo che vede oltre il nostro mondo e elementi tipici nella narrazione poliziesca e di suspense, sembrava perfetta per questo tipo di opera“, ha condiviso King in una dichiarazione. Come i precedenti libri di Stephen King delle edizioni Hard Case Crime, Later sarà inizialmente pubblicato come originale tascabile, con un dipinto in copertina di Paul Mann. Questa edizione sarà seguita da una con copertina rigida in edizione limitata che conterrà due nuovi dipinti di copertina del pluripremiato artista Gregory Manchess, uno per Later stesso e uno per un romanzo fittizio all’interno della storia raccontata, che occupa un posto di rilievo nella trama. Sarà anche disponibile un’edizione ebook.

“Later è una bellissima storia sulla crescita e sull’affrontare i propri demoni, che siano metaforici o (come a volte accade quando sei in un romanzo di Stephen King) reali“, ha detto Charles Ardai, l’editore vincitore dell’Edgar Award per la casa editrice Hard Case Crime, aggiungendo: “È terrificante, tenero, straziante e onesto, e siamo molto entusiasti di poterlo proporre ai nostri appassionati lettori“. Definito “il miglior nuovo editore americano negli ultimi dieci anni” da Neal Pollack in The Stranger, Hard Case Crime fa rivivere la narrazione e lo stile visivo dei tascabili dei romanzi pulp degli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta. La linea presenta un emozionante mix di capolavori perduti di alcuni dei più acclamati scrittori di gialli di tutti i tempi e nuovi avvincenti romanzi della nuova generazione di grandi autori hardboiled, tutti con nuove copertine dipinte in stile pulp.

Gli autori hanno spaziato da personaggi letterari come Joyce Carol Oates e Gore Vidal a giganti del genere mistery come James M. Cain, Erle Stanley Gardner e Mickey Spillane, così come i registi Brian De Palma e Samuel Fuller. Non mancano i grandi classici della narrativa, autori come Ray Bradbury e Michael Crichton.