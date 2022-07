Abbiamo visto Il Trono di Spade concludersi nel 2019 con l’ottava stagione, ma non sapevamo con certezza che gli ultimi due libri da cui è tratta la serie HBO avrebbero raccontato storie molto diverse dal finale dell’ottava stagione. Ora è arrivata la conferma dallo stesso autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R. R. Martin. D’altronde, lo sappiamo, quest’ultimo cambia spesso le carte in tavola durante la stesura del testo. Il prossimo romanzo della serie, The Winds of Winter, è ancora in fase di scrittura e non ha una data di uscita ufficiale negli USA, né tantomeno in Italia.

Immagine dal poster de Il trono di Spade 8

Prima di addentrarci nel vivo della news, è bene ricordare che Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco offrono ancora più dettagli sulla storia di Westeros rispetto alla serie. I libri, infatti, presentano personaggi secondari di cui non abbiamo mai sentito parlare ne Il Trono di Spade, il che ha portato a un cambiamento importante nella narrazione e quindi all’approfondimento di storie mai raccontate sullo schermo.

Gli ultimi libri de Il Trono di Spade diversi dalla serie, perché?

Secondo screenrant.com, sul suo blog (Not a Blog) George R. R. Martin ha parlato del suo processo di scrittura, rivelando la sua tendenza a cambiare e a muoversi intorno alla storia e ai ritmi dei personaggi mentre scrive per rendere al meglio il racconto. Di conseguenza, ha affermato che The Winds of Winter sarà molto diverso dalla serie TV, dovendo affrontare differenti vincoli e sviluppi della storia. Inoltre, l’autore ha aggiunto che questo è il motivo per cui sta impiegando così tanto tempo a scrivere il libro: avere a che fare con così tanti personaggi e punti rilevanti della trama è estenuante e mentalmente faticoso.

Di seguito potete leggere le sue parole:

Ho lavorato nel mio giardino d’inverno. Le cose stanno crescendo… e stanno cambiando, come succede a noi giardinieri. Le cose si contorcono, cambiano. Nuove idee mi vengono in mente (grazie, musa), le vecchie idee si rivelano impraticabili. Scrivo, riscrivo, ristrutturo, strappo tutto e riscrivo di nuovo, varco porte che non portano da nessuna parte e porte che si aprono su meraviglie. Sembra folle, lo so. Ma è così che scrivo. È sempre stato così e continuerà a essere così. Nel bene o nel male.

Non solo: l'autore ha espresso il desiderio che i fan leggano i suoi libri con una mente aperta e non si lascino influenzare dal tempo impiegato per pubblicare il nuovo romanzo. Ricordiamo che de Il Trono di Spade è prevista una serie prequel intitolata House of the Dragon, di cui potete vedere il nuovo trailer e il cui debutto è fissato per il 21 agosto su HBO Max. Questa produzione sarà basata sul libro Fire & Blood di George R. R. Martin.