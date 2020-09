Gli Universal Studios di Orlando annunciano il roller coaster Jurassic World VelociCoaster

Gli Universal Studios di Orlando sono pronti a lanciare una nuova attrazione a tema Jurassic World: il roller coaster Jurassic World VelociCoaster.

La zona di Orlando rimane una delle attrattive della Florida per quel che riguarda il turismo dei parchi di divertimenti e il parco a tema Universal di Orlando è stato uno dei primi a riaprire nonostante la pandemia di coronavirus. Famoso per la presenza di aree tematiche come Wizarding World of Harry Potter, il parco offre anche una caratteristica zona dedicata al franchise di Jurassic Park e Jurassic World: nel giro di qualche mese darà il via ai lavori di costruzione per l’aggiunta della nuova montagna russa.

Jurassic World VelociCoaster si preannuncia come un’esperienza davvero selvaggia e sfrenata, sarà posizionata presso Islands of Adventure e sarà caratterizzata da una lunghezza complessiva di 4.700 piedi (poco meno di 1 chilometro e mezzo), con un picco di 155 piedi di altezza (48 metri circa) che darà il via ad una caduta con un angolo di 80 gradi.

Come si può intravedere dal trailer diffuso dal parco, la montagna russa presenterà diversi avvitamenti, barrel roll a 360° e loop in grado di simulare una corsa con i raptor. L’attrazione, che promette di discostarsi da qualsiasi roller coaster esistente, raggiungerà una velocità di circa 112 km/h in poco più di due secondi.

Come se non bastasse, la novità assoluta introdotta da VelociCoaster sarà la presenza di uno stallo invertito a “gravità zero” che, combinando elementi di torsione e rotazione in senso di marcia invertito, trasporterà gli intrepidi ospiti della montagna russa per circa 30 metri.

Secondo quanto dichiarato dalla dirigenza del parco un giro completo dell’attrazione avrà una durata di circa 12 secondi, durante i quali gli ospiti percepiranno la sensazione data dall’assenza di gravità poiché la corsa sfrenata sui raptor riuscirà a “sollevare” le persone dai sedili del convoglio.

Jurassic World VelociCoaster dovrebbe venire inaugurato durante l’estate del 2021.