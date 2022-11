La Bloodline, stable capeggiata dal “Tribal Chief” Roman Reigns, continua a dominare l’intera WWE. Dopo la grande vittoria ai danni di Logan Paul in quel di Crown Jewel (leggete qui i risultati completi), adesso è toccato agli Usos entrare nella storia. Nella puntata di SmackDown andata in onda ieri sera, infatti, Jey e Jimmy hanno sconfitto il New Day mantenendo i titoli di coppia e diventando i campioni più longevi nella storia della Compagnia di Stamford: oltre 480 giorni di regno.

Gli Usos entrano nella storia della WWE

Il precedente record apparteneva proprio al New Day, campioni per ben 483 giorni. La vittoria è arrivata al termine di un match molto combattuto quando gli Usos hanno colpito Kofi Kingston con una 1D al volo. Non si è fatto attendere il post di complimenti sui social di Paul Heyman, ormai da tempo grande assistito della Bloodline, che ha considerato Jimmy e Jey Uso i più grandi di sempre.

Il finale di puntata ha invece aperto la strada a quello che, con molta probabilità, sarà il prossimo feud che li vedrà coinvolti. Sheamus è tornato in azione assieme ai Brawling Brutes, scatenando una rissa con i membri della stable samoana. Sono in molti a pensare che le due squadre si affronteranno a Survivor Series all’interno dei WarGames, storica stipulazione ripescata da Triple H in persona per rendere ancora più elettrizzante il Premium Live Event (in programma il 26 novembre a Boston).

Dove vedere WWE SmackDown

Vi ricordiamo che le puntate settimanali della WWE (Raw, SmackDown e NXT) sono disponibili con il commento in italiano sulla piattaforma Discovery+. I Premium Live Event sono invece visibili in esclusiva sul WWE Network.