Gli X-Men potrebbero arrivare nel Marvel Cinematic Universe dalla Fase 5

Qualche settimana fa l’acquisizione della 20th Century Fox da parte di Disney è stata conclusa, definendo un passaggio molto importante per quanto riguarda l’industria dell’intrattenimento. Una delle cose però che i fan vorrebbero vedere adesso è la famosa fusione dei due universi Marvel: quello detenuto da Disney (che conta più di 20 film e che concluderà la Fase 3 del suo progetto con Avengers: Endgame) e quello Fox (che possiede i mutanti, Deadpool e i Fantastici Quattro).

Purtroppo però, sembra che non solo non vedremo nessuno di questi personaggi nel nuovo Avengers: Endgame, ma nemmeno nella prossima Fase del Marvel Cinematic Universe: il boss Marvel Kevin Feige ha dichiarato a io9:

Ci vorrà un po’ per gli X-Men, siamo solo all’inizio di un piano quinquennale su cui stavamo lavorando già prima che le cose andassero così. Quindi per noi ora la questione non è tanto riflettere su come ma sul quando e dove appariranno. Però ci sentiamo sereni, è bello che siano tornati a casa, tutti quanti. Ma ci vorrà tempo.