Secondo quanto riportato dall’account Twitter di Netflix Geeked God Country, il fumetto creato da Donny Cates (conosciuto per Venom della Marvel) e Geoff Shaw, composto da sei numeri, pubblicato negli Stati Uniti da Image Comics e nel nostro Paese da Panini Comics, diventerà un film per Netflix. La piattaforma di streaming ha infatti raggiunto un accordo con Legendary per prendere parte alla realizzazione dell’adattamento, con Jim Mickle alla regia.

God Country: l’adattamento Netflix sarà diretto da Jim Mickle

L’adattamento di Netflix di God Country, terza collaborazione tra lo streamer e Legendary, dopo Enola Holmes e Gundam, sarà prodotto da Lee Kramer e Jon Kramer di AfterShock Media e Jim Mickle e Linda Moran.

Per chi non lo sapesse God Country è incentrato su Emmet Quinlan, un vecchio vedovo afflitto da demenza e scatti d’ira. Quando un tornado colpisce la sua città del Texas occidentale, Quinlan ringiovanisce grazie a una spada incantata che trova tra i rottami, ma ora deve usarla per proteggere la sua famiglia e ciò che rimane della città contro terrificanti creature ultraterrene che cercano il suo potere. Per ora non abbiamo nessun’altra informazione, tantomeno una possibile finestra d’uscita, quindi non ci rimane che attendere.

Vi ricordiamo che Jim Mickle ha sviluppato Sweet Tooth, la serie tratta dall’omonimo fumetto di Jeff Lemire pubblicato da DC Comics e arrivata in streaming su Netflix lo scorso 4 giugno, e che ha diretto quattro episodi della prima stagione.

Lo show è stato rinnovato per una seconda stagione quest’estate nella quale Oahn Ly affiancherà Jim Mickle come co-produttore esecutivo (leggete anche questo nostro articolo per saperne di più). In precedenza Jim Mickle ha co-creato Hap and Leonard per SundanceTV e ha diretto In the Shadow of the Moon, un thriller di Netflix con Boyd Holbrook e Michael C. Hall.

