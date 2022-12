Uno dei franchise videoludici più celebri di sempre si appresta ad arrivare sul piccolo schermo. The Hollywood Reporter ha ufficialmente annunciato che Amazon Prime Video ha dato il via libera alla realizzazione di una serie TV su God of War. La base di partenza sarà proprio il videogame uscito nel 2018 che si è rivelato un sequel e al tempo stesso un reboot della saga, portando il dio della guerra Kratos al cospetto della mitologia norrena.

La serie TV di God of War arriverà su Amazon Prime Video

A occuparsi della sceneggiatura ci penserà Rafe Judkins (The Wheel of Time), mentre i candidati all’Oscar Mark Fergus e Hawk Ostby saranno scrittori e produttori esecutivi. Ancora nessun dettaglio sul regista e sul cast che farà parte della serie. Questa la sinossi ufficiale: Kratos parte per un viaggio pericoloso assieme al figlio per spargere le ceneri della defunta moglie dalla vetta più alta. Ben presto Kratos si rende conto che il viaggio è un’epica ricerca sotto mentite spoglie, che metterà alla prova i legami tra padre e figlio e lo costringerà a combattere nuovi dei e mostri per il destino del mondo.

La serie sarà prodotta da Sony Pictures Television e Amazon Studios in partnership con PlayStation Productions. Vernon Sanders, responsabile della televisione globale di Amazon Studios, si è detto entusiasta della realizzazione della serie:

God of War è un franchise avvincente e incentrato sui personaggi, che crediamo affascinerà i nostri clienti globali tanto con i suoi mondi ampi e immersivi quanto con la sua ricca narrazione. Siamo onorati di portare sul piccolo schermo la mitologia di God of War in un modo così importante con Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Santa Monica Studio.

Il franchise di God of War è stato lanciato nel 2005 per un totale di sette giochi su quattro console PlayStation. Il reboot del 2018, eletto gioco dell’anno ai Game Awards, ha avuto un sequel uscito quest’anno su PS4 e PS5 intitolato God of War: Ragnarok.