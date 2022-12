Recentemente stiamo assistendo alla creazione di numerose trasposizioni cinematografiche dedicate ai videogiochi di grande successo, come ad esempio la produzione di prossima uscita dedicata al franchise di The Last of Us. Oltre a questa però, un’altra produzione molto attesa da parte dei fan è quella che vedrà God of War diventare una serie TV. Scopriamo insieme le parole che a tal proposito ha rilasciato Vernon Sanders, Head of Television di Amazon Studios.

Come sarà la diventare una serie TV dedicata a God of War

Una delle domande che tutti gli appassionati si stanno facendo è: quale sarà la storia della serie TV di God of War? Sarà canonica o si discosterà da quanto narrato nei titoli videoludici? A queste domande ha dato una risposta Vernon Sanders, Head of Television di Amazon Studios, che ha descritto ciò che tutti i fan potranno aspettarsi dalla prima stagione dedicata al franchise. Nello specifico Vernon Sanders ha spiegato come lo showrunner Rafe Judkins e gli scrittori Mark Fergus e Hawk Ostby approcceranno l’adattamento del popolare gioco.

God of War Ragnarock

Secondo quanto emerso, le dichiarazioni dell’Head of Television di Amazon Studios sono state rilasciate durante uno scambio di battute con Collider.

Al centro di tutto c’è questa storia di padri e figli e famiglie, ambientata in questo gigantesco paesaggio epico. Quindi, ciò che Rafe, Mark e Hawk hanno escogitato per la prima stagione, e per la serie, penso, è qualcosa di incredibilmente fedele al materiale originale, già anche avvincente di per sé. Se non hai mai giocato al gioco, lo farai innamorandoti dello spettacolo, sentendoti molto invitato a partecipare. Quindi pensiamo che sarà enorme.

Sempre restando concentrati sulle dichiarazioni fatte dal team creativo, lo showrunner Rafe Judkins ha commentato dicendo:

Questo progetto è qualcosa su cui ho lavorato a lungo con Mark e Hawk. Quindi, l’annuncio è appena uscito, ma è qualcosa di cui sappiamo e con cui siamo coinvolti da un po. Dunque, sai, è davvero eccitante. Adoro i giochi, adoro lavorare con quei due ragazzi, sono fantastici, davvero intelligenti, adorano The Expanse.

Il franchise God of War

Il primo gioco del franchise God of War fu creato da David Jaffe, prodotto dal Santa Monica Studio, e debuttò nel 2005 sulla console di gioco Sony PlayStation 2. Il primo capitolo della saga narrava le vicende di Kratos, uno spietato soldato spartano al servizio del Pantheon greco, accusato di aver ucciso Ares. Sin dal suo debutto il franchise ha goduto di un enorme successo, avvicinando sempre più appassionati in tutto il mondo. Il primo capitolo di God of War diede dunque il via a numerose altre produzioni che negli anni hanno saputo ottenere numerosi successi, come ad esempio il recente God of War: Ragnarock, candidato a gioco dell’anno e scalzato di questo riconoscimento da Elden Ring.

Data di uscita della serie TV

