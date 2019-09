Godzilla II: King of the Monsters in Home Video, ecco una featurette in anteprima

Arriva in Home video Godzilla II: King of the Monsters. Vi proponiamo una featurette in anteprima con protagonista il Kaiju Rodan.

Dopo la buona accoglienza ricevuta al cinema a partire dal 19 Settembre sarà disponibile in home video il film Godzilla II: King of the Monsters in in 4K UHD, Blu-Ray e DVD.

Warner Bros. Entertainment Italia presenta questa edizione home video del terzo capitolo di quello che prende il nome di MonsterVerse e che ha già visto Godzilla e Kong protagonisti dei due capitoli precedenti. Godzilla II: King of the Monsters è un film , dove l’azione regna sovrana e i Kaiju la fanno da padrone in una terra ormai alla deriva. Nel film compaiono i Kaiju più amati di sempre, Mothra, Rodan e Ghidorah. Proprio a Rodan è dedicata la featurette che potete trovare di seguito.

Ciò che colpisce maggiormente in questo video è la caratterizzazione che si è voluta dare a questo Kaiju. Rodan, infatti, appare quasi come un demone del fuoco, una specie di fenice che rinasce dalla lava di un vulcano, proprio come affermato da Michael Dougherty, regista e sceneggiatore di Godzilla II: King of the Monsters.

La pellicola, inoltre, vede tra i protagonisti le star Kyle Chandler (Catch-22, The Wolf of Wall Street, Argo, la serie TV Friday Night Lights), la nominata all’Oscar Vera Farmiga (Tra le Nuvole, i film della saga The Conjuring, e la serie Bates Motel) e Millie Bobby Brown (la serie Stranger Things) al suo debutto in un lungometraggio.



La versione home video 4K Ultra HD di Godzilla II: King of the monsters supporterà il Dolby Vision HDR e l’dizione sarà completa di contenuti speciali molto interessanti dedicati a tutti i fan del “lucertolone verde” più famoso di Hollywood:

Welcome to the monsterverse

Godzilla 2.0

Mothra: queen of the monsters

Scene eliminate

Commento del regista Michael Dougherty, del produttore esecutivo Zach Shields e dell’attore O’Shea Jackson Jr.