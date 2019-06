Godzilla: il “re dei mostri” nel mondo delle action figure

Torna Godzilla al cinema, scopriamo cosa propone il mondo delle action figure e dei gadget dedicati al "Re dei mostri". Bandai e Neca fra i produttori TOP

Godzilla sicuramente non ha bisogno di presentazione… il più famoso fra i Kaiju è appena tornato al cinema con “Godzilla 2 – King of the Monsters” ed ha ridestato l’interesse e l’amore di tutti gli appassionati della “lucertola gigante” più famosa della storia del cinema. Il 2019 è un anno molto importante per Godzilla, infatti ricorre il 65° anniversario dalla sua prima apparizione sul grande schermo che risale al 1954 con l’uscita del film godzilla. (ゴジラ, Gojira).

Il mondo del collezionismo si è sicuramente sbizzarrito nel produrre merchandising o action figure di Godzilla che sono reperibili anche nel nostro paese sia con prodotti dedicati sia con ampie possibilità di acquisto date dai canali di import attivi sul territorio.. se poi vi capiterà di andare in Giappone allora li troverete di tutto di più, dal negozio specializzato, Godzilla Earth, fino alla monumentale testa di Godzilla piazzata sulla Shinjuku Toho Building.

Ma quali sono le aziende più attive nella produzione di action figure dedicate a Godzilla? Fra le molte che producono prodotti a tema sicuramente spiccano l’americana NECA e la giapponese BANDAI. Queste sono le più famose e quelle tramite le quali è più facile reperire dei prodotti nei negozi specializzati e/o online.

NECA

Neca sicuramente ha al momento, disponibile sul mercato occidentale, la maggior disponibilità di action figure e prodotti dedicati a Godzilla spaziando da prodotti tratti da quasi tutte le uscite cinematografiche del Kaiju. Possiamo infatti trovare le figure tratte da Godzilla del 1956 fino ad arrivare ovviamente all’ultima versione del 2019.

BANDAI

L’azienda giapponese più famosa nella produzione di giocattoli non poteva non presentare la sua linea di action figure dedicate a Godzilla. Anche in questo caso troviamo da action figure tratte dal primo film del 1954 fino ad arrivare all’ultima versione del 2019. Tutte le figure di Godzilla appartengono alla S.H. Monsterarts. Una delle particolarità di questa figure è sicuramente la presenza dell’effetto per ricreare il raggio che esce dalla bocca del KAiju, elemento caratterizzante e distintivo della linea Bandai.

Tra i fan di Gozilla però potrebbe nascere una diatriba del tipo, meglio la versione del 1956 o quella moderna del 2019 ? Ovviamente la tecnologia ha fatto passi da gigante nel vero senso della parola permettendo di realizzare un Godzilla sempre più “reale”. In generale il collezionista preferisce sempre l’ultima versione anche perché viene influenzato ovviamente dal personaggio cinematografico appena visto.

Lo stesso cambiamento lo vediamo ad ogni modo anche nelle action figure, dove avanzando la tecnologia si riescono a realizzare figure sempre più belle. Ad esempio l’effetto del raggio di luce presente nella versione di Bandai era abbastanza impensabile da realizzare negli anni 50.

Una figure per tutti

Potrebbe però sorgere una domanda… meglio Neca o meglio Bandai ? Diciamo che le figure sono quasi identiche indicativamente per due mercati diversi, NECA prettamente per il mercato Americano ed Europeo, mentre Bandai, giocando in casa dato che Godzilla nasce in Giappone, predilige molto il mercato del sol levante e quello asiatico per sbarcare anche nel vecchio continente.

I prezzi di questi oggetti da collezione variano da poche decine di euro per arrivare anche a centinaia. Sono disponibili anche prodotti a tema non propriamente da collezione anche se in Italia la loro reperibilità non è proprio semplice in quanto non esistono delle realtà commerciali specializzate in gadget dedicati al Kaiju a basso costo, a differenza del Giappone dove sono presenti dei veri e propri Godzilla Shop dove sono disponibili prodotti per tutte le tasche.

Ad ogni modo se non siete amanti delle action figure e non volete nemmeno portachiavi, peluche, etc… ma volete dimostrare di essere un vero fan di Godzilla, beh una soluzione potrebbe essere quella di indossare una bellissima giacca in pelle che riporta sulla schiena delle “vere” placche del Kaiju in modo da dimostrare il vostro amore per questo iconico personaggio durante tutta la giornata ed in ogni luogo nel quale vi recherete!