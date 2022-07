Inizia ad arricchirsi il parterre di attori che prenderanno parte alla serie inserita nel MonsterVerse creato da Legendary. Secondo The Hollywood Reporter, infatti, Kurt e Wyatt Russell sono ufficialmente nel cast dello show realizzato in esclusiva per Apple TV e ambientato dopo gli eventi di Godzilla, film del 2014.

Kurt e Wyatt Russell nel cast della serie spin-off di Godzilla

Godzilla in un'immagine dal film Godzilla del 2014

I dettagli attorno ai rispettivi ruoli sono al momento ignoti, dunque non sappiamo se la coppia padre-figlio rimarrà tale anche all’interno della serie. I due si uniscono al già annunciato cast, composto da Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett e Elisa Lasowski.

Kurt e Wyatt Russell sono entrambi entrati a far parte del Marvel Cinematic Universe: il primo nei panni del cinico Ego in Guardiani della Galassia Vol.2 e il secondo in quelli di U.S. Agent in The Flacon and The Winter Soldier (recuperate qui la nostra intervista).

Ambientato dopo la battaglia tra Godzilla e i Titani, quella che ha distrutto San Francisco nel film Godzilla del 2014, la serie seguirà una famiglia in viaggio per scoprire il proprio legame nascosto con Monarch, l’organizzazione governativa responsabile della ricerca sui Titani. Non si conoscono al momento titolo ufficiale e finestra di lancio.

La serie è co-creata da Chris Black (Star Trek: Enterprise) e Matt Fraction (Occhio di Falco), presente nel progetto anche in veste di showrunner. Matt Shakman (WandaVision) dirigerà i primi due episodi. Iniziato proprio con il suddetto film, il MonsterVerse è poi proseguito con Kong: Skull Island, con il sequel di Godzilla e con Godzilla vs Kong, pellicola che ha messo i due colossi uno contro l’altro. Dato il grande successo, Legendary ha già annunciato un nuovo film che arriverà nelle sale il 15 marzo 2024.

Nel nuovo progetto, di cui non si conosce ancora il titolo ufficiale, ci sarà la star di Legion Dan Stevens nel ruolo del protagonista. Adam Wingard tornerà alla regia e le riprese avranno luogo in Australia.