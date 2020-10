Godzilla Singular Point – la serie anime di Netflix

Netflix ha annunciato di essere al lavoro per la realizzazione di Godzilla Singular Point, si tratta di una serie anime con protagonista, come facilmente intuibile, il Re dei Mostri ovvero Godzilla!

Godzilla Singular Point combinerà animazione tradizionale e computer grafica grazie alla collaborazione, inusuale, fra due studi diversi ovvero Bones (Cowboy Bebop) e Orange (Beastars) mentre la regia sarà affidata a Atsushi Takahashi (Blue Exorcist – Il film). Il resto dello staff comprende Kan Sawada (Yowamushi Pedal) alla colonna sonora, Toh Enjoe (L’Impero dei Cadaveri) alla sceneggiatura e supervisione, Kazue Kato (autrice del manga Blue Exorcist) al character design e Eiji Yamamori (Principessa Mononoke, La Città Incantata) al character design dei kaiju.

Purtroppo non sono stati forniti dettagli sulla trama ma solo una finestra di debutto, fissata per il momento, ad aprile 2021.

Godzilla Singular Point – un nuovo progetto dopo la trilogia animata

Godzilla Singular Point non è il primo progetto realizzato sul Godzilla da Netflix che fra il 2017 e il 2018 pubblicò una trilogia animata composta da Godzilla: Il Pianeta dei Mostri, Godzilla: Minaccia sulla città e Godzilla: Mangiapianeti.

Sviluppati da Polygon Pictures (Ken il Guerriero – Le Origini del Mito ReGenesis) per la regia di Kobun Shizuno (Ken il Guerriero – La Leggenda del Vero Salvatore) e sceneggiature di Gen Urobuchi (Fate/ zero) e da Yusuke Kozaki (Speed Grapher), i film furono accolti tiepidamente da critica e fan soprattutto per la svolta decisamente sci-fi. La trilogia infatti aveva come protagonisti un gruppo di profughi che tentavano disperatamente di ricolonizzare la Terra 20.000 anni dopo la conquista da parte di Godzilla.

Godzilla

Godzilla tornerà al cinema in Godzilla Vs Kong il prossimo 21 Maggio 2021 a meno di slittamenti causa emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus.