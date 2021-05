Godzilla Singular Point: trailer, data di uscita e numero di episodi

Netflix ha finalmente svelato la data di arrivo sulla piattaforma di Godzilla Singular Point. Si tratta della nuova serie anime con protagonista, come facilmente intuibile, il Re dei Mostri ovvero Godzilla!

Godzilla Singular Point combinerà animazione tradizionale e computer grafica grazie alla collaborazione, inusuale, fra due studi diversi ovvero Bones (Cowboy Bebop) e Orange (Beastars) mentre la regia sarà affidata a Atsushi Takahashi (Blue Exorcist – Il film). Il resto dello staff comprende Kan Sawada (Yowamushi Pedal) alla colonna sonora, Toh Enjoe (L’Impero dei Cadaveri) alla sceneggiatura e supervisione, Kazue Kato (autrice del manga Blue Exorcist) al character design e Eiji Yamamori (Principessa Mononoke, La Città Incantata) al character design dei kaiju.

Eccovi proprio il nuovo Godzilla:

Questo nuovo design è firmato da Eiji Yamamori e l’illustrazione è colorata da Yuji Kaneko.

Mentre questo è quello dei protagonisti:

Godzilla Singular Point si comporrà di 13 episodi, come precedentemente riportatovi, e sarà quindi disponibile su Netflix a partire dal 24 giugno prossimo.

Ancora massimo riserbo sulla trama, la sinossi ufficiale infatti per il momento si riduce a pochissime righe:

La nascita di Godzilla risale al 1954; Tomoyuki Tanaka, produttore della Toho (casa di produzione cinematografica e televisiva che in futuro ci regalerà gioielli come I 7 Samurai di Akira Kurosawa, Megaloman, La città incantata, Il Castello Errante di Howl, Il mio Vicino Totoro e tanti tanti altri) è in volo sul pacifico sorvolando l’Atollo di Bikini, luogo dove gli americani effettuarono test nucleari per lo sviluppo delle bombe atomiche. Affascinato da “Il Risveglio del Dinosauro” film con gli effetti speciali del maestro dell’animazione Ray Harryhausen, in cui un antico rettile del Polo Nord viene risvegliato proprio dall’esplosione di un ordigno atomico, decide di produrre un film con protagonista un mostro gigante e distruttore, generato proprio dall’uso sconsiderato del potere nucleare. Siamo nel 54 e la ferita inferta al Giappone dalla bomba atomica è ancora aperta e dolorante.