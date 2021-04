Godzilla vs. Kong – dal 6 maggio in digitale su tutte le piattaforme

Warner Bros. Italia conferma che l’attesissimo Godzilla vs. Kong arriverà in Italia il prossimo 6 maggio in esclusiva su tutte le principale piattaforme digitali per l’acquisto e il noleggio premium.

Godzilla vs. Kong – il film

Godzilla vs. Kong è diretto da Adam Wingard (Death Note), mentre il team di sceneggiatori guidato da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi) ha visto il coinvolgimento di Patrick McKay, J.D. Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer, Cat Vasko, T.S. Nowlin (Maze Runner), Jack Paglen (Transcendence) e J. M. Straczynski (Babylon 5).

Nel cast figurano Millie Bobby Brown (Stranger Things, Godzilla Il Re dei Mostri), Bryan Tyree Henry (Spider-Man – Un Nuovo Universo), Rebecca Hall (Iron Man 3), Julian Dennison (Deadpool 2), Alexander Skarsgård (True Blood), Jessica Henwick (Marvel’s Iron Fist) e Shun Oguri (Gintama al debutto in una produzione hollywoodiana).

Eccovi la sinossi ufficiale:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Questo invece è il trailer:

Godzilla vs. Kong – la timeline

A tal proposito, pochi giorni fa CB ha pubblicato uno stralcio dell’intervista al produttore Alex Garcia riguardante proprio la timeline dei film da cui apprendiamo che il film è ambientato circa 4 anni dopo Godzilla II King of the Monsters e più di 40 anni dopo gli eventi di Kong: Skull Island.

Godzilla vs. Kong – le dimensioni contano!

Attraverso queste immagini promozionali cinesi scopriamo infatti che che Godzilla è alto ben 120 metri mentre Kong “solo” 102 metri. In questa battaglia senza esclusione di colpi questa differenza di altezza giocherà un ruolo fondamentale?

Proprio a proposito della battaglia fra i due, il regista Adam Wingard ha voluto ribadire come, a differenza dello scontro originale, Godzilla vs. Kong non si chiuderà con un “pareggio” ma decreterà un vincitore.

In attesa di Godzilla vs. Kong, recuperate il cofanetto blu-ray Godzilla + Kong Skull Island sul Amazon!