Sarà Dan Stevens il protagonista del sequel di Godzilla Vs. Kong. Godzilla Vs. Kong, film diretto da Adam Wingard che ha visto protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e con Kyle Chandler, è arrivato in Italia in esclusiva digitale il 6 maggio 2022. Il film ha avuto un successo incredibile e forse era solo questione di tempo prima che fosse confermato un sequel.

Godzilla Vs. Kong: Dan Stevens protagonista del sequel

Godzilla vs. Kong ha avuto un successo incredibile diventando il secondo film dell’era Covid a superare la soglia dei 100 milioni di dollari al botteghino nazionale in rotta verso i 468 milioni di dollari a livello globale.

Il sequel, secondo quando riportato da Deadline, vede Adam Wingard, che ha diretto il primo film, tornare alla regia del secondo film, la cui produzione dovrebbe iniziare questa estate in Australia. La star di Legion Dan Stevens avrà il ruolo principale nel film.

Per quanto riguarda la trama invece non è stata diffusa nessuna informazione. Sappiamo solo che Godzilla e King Kong sono destinati a scontrarsi ancora una volta.

A proposito di Godzilla Vs. Kong

Il film è interpretato da Alexander Skarsgård (Big Little Lies, La tamburina), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Rebecca Hall (Christine, La genesi di Wonder Woman), Shun Oguri (Weathering with You – La ragazza del tempo), Julian Dennison (Deadpool 2), Eiza González (Fast & Furious: Hobbs & Shaw), Brian Tyree Henry (Joker, Spider-Man: Un nuovo universo), Kyle Chandler (Godzilla II: King of the Monsters) e Demián Bichir (The Nun: La vocazione del male, The Hateful Eight).

Wingard (The Guest, You’re Next) ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura di Eric Pearson (Thor: Ragnarok) e Max Borenstein (Godzilla II: King of the Monsters, Kong: Skull Island), e su una storia scritta da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar) insieme a Michael Dougherty & Zach Shields (Godzilla II: King of the Monsters).

Eccovi la sinossi ufficiale: