Goku Super Saiyan 4 S.H.Figuarts da Dragon Ball GT

In occasione del Son Goku Day, Tamashii Nations ha annunciato la nuovissima action figure di Son Goku Super Saiyan 4, aprendo così la strada alla nuova line up dedicata a Dragon Ball GT. La figure, realizzata interamente in plastica, mostrata anzitempo durante fiere ed eventi con un prototipo, si mostra finalmente nella sua forma finale con l’introduzione di nuovi e funzionali snodi che migliorano la posabilità ma anche l’estetica della figure.

Dragon Ball GT è una serie anime di 64 episodi realizzata nei primi anni 2000 e considerata non più canonica dopo gli eventi di Dragon Ball Super. La storia di Dragon Ball GT si collocava inizialmente come seguito della saga Dragon Ball Z e vedeva Son Goku tornare bambino dopo che Pilaf esprime per sbaglio un desiderio ad un altro Drago delle Sfere tenuto nascosto dal precedente Supremo. Queste sfere vengono sparse per la galassia e Goku, di nuovo bambino, parte all’avventura insieme alla nipote Pan e ad un giovane Trunks. Trovatosi di fronte a nuovi avversari il piccolo Goku potrà tornare ad assumere la sua forma adulta solamente con la trasformazione in Super Saiyan 4.

La figure di Son Goku Super Saiyan 4 prevede la presenza di numerosi accessori e parti intercambiabili come mani e volti alternativi, consentendoci di ricreare vari scenari di lotta. Goku Super Saiyan 4 includerà inoltre un effetto per ricreare l’onda Kame Hame Ha dal colore rosso. Il corpo di Goku, paragonato alle precedenti uscite della serie S.H.Figuarts parrebbe rivisto totalmente dal punto di vista delle forme dato che appare ben più massiccio e muscoloso. Notiamo anche l’introduzione di alcuni nuovi snodi in corrispondenza dei gomiti e delle ginocchia che migliorano notevolmente l’impatto visivo.

L’action figure di Goku Super Saiyan 4 sarà disponibile in Giappone dal mese di Ottobre 2021 e nei mesi successivi in Italia grazie a Cosmic Group, ad un costo di circa 65 euro. Puoi recuperare i tuoi personaggi preferiti di Dragon Ball e Dragon Ball Z a questo link.